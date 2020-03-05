استقبل مهرجان أفلام السعودية في دورته الـ6، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، في الـ9 من أبريل القادم، ويستمر 6 أيام، 369 طلب مشاركة سينمائية سعودية، تضمنت 279 مشاركة للسيناريو، و90 مشاركة للأفلام، بعد إقفال المشاركات المحددة في 15 من شهر فبراير الماضي، التي ستخضع إلى لجنة الفرز، ثم يتم الإعلان عن الأعمال المقبولة قريبا.وأوضح مدير المهرجان أحمد الملا أن المشاركات السعودية شملت مناطق عدة من داخل المملكة وخارجها، مؤكدا سعي المهرجان إلى رفع معايير الجودة والشروط في خطوة دائمة تهدف إلى الرقي بالمحتوى المشارك في مسابقات المهرجان، ليكون معززا للحراك الثقافي في المملكة، وداعما لرؤية 2030 وتوفير الفرص للمواهب السعودية من الشباب والشابات المهتمين بصناعة الأفلام، والاحتفاء بأفضل الأفلام، وخلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين والصُناع. كما أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان أسماء لجان تحكيم مسابقاته لأفلام الطلبة ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية ومسابقة السيناريو غير المنفذ، ساعية منذ أول دورة للمهرجان لتطوير فن صناعة الأفلام من خلال إنشاء قنوات منافسة بين الهواة والمحترفين العاملين في هذا المجال.