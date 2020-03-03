عبدالرحمن سالم سعيد عونالمؤهل العلمي: بكالوريوس «نظم حاسب» من نيوزيلندا.المنطقة: مكة المكرمة ـ جدةالمجال الوظيفي: الدعم الفني لأنظمة الحاسب الآلي في الشركات.الهدف الوظيفي: اكتساب التجارب والخبرة، والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.المهارات: حل المشكلات، القدرة على التفكير المنطقي الإبداعي، المرونة، تثبيت أنظمة الحاسب والتطبيقات وتركيب الحواسيب، ومهارة توضيح الخدمات للعميل.الرؤية: العمل بجدية ومثابرة والرغبة في تعلم المزيد.البريد الإلكتروني: a.awn@hotmail.com