عبدالرحمن عون
عبدالرحمن عون


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عكاظ (جدة)
عبدالرحمن سالم سعيد عون

المؤهل العلمي: بكالوريوس «نظم حاسب» من نيوزيلندا.

المنطقة: مكة المكرمة ـ جدة

المجال الوظيفي: الدعم الفني لأنظمة الحاسب الآلي في الشركات.

الهدف الوظيفي: اكتساب التجارب والخبرة، والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.

المهارات: حل المشكلات، القدرة على التفكير المنطقي الإبداعي، المرونة، تثبيت أنظمة الحاسب والتطبيقات وتركيب الحواسيب، ومهارة توضيح الخدمات للعميل.

الرؤية: العمل بجدية ومثابرة والرغبة في تعلم المزيد.

البريد الإلكتروني: a.awn@hotmail.com