عبدالرحمن سالم سعيد عون
المؤهل العلمي: بكالوريوس «نظم حاسب» من نيوزيلندا.
المنطقة: مكة المكرمة ـ جدة
المجال الوظيفي: الدعم الفني لأنظمة الحاسب الآلي في الشركات.
الهدف الوظيفي: اكتساب التجارب والخبرة، والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.
المهارات: حل المشكلات، القدرة على التفكير المنطقي الإبداعي، المرونة، تثبيت أنظمة الحاسب والتطبيقات وتركيب الحواسيب، ومهارة توضيح الخدمات للعميل.
الرؤية: العمل بجدية ومثابرة والرغبة في تعلم المزيد.
البريد الإلكتروني: a.awn@hotmail.com
المؤهل العلمي: بكالوريوس «نظم حاسب» من نيوزيلندا.
المنطقة: مكة المكرمة ـ جدة
المجال الوظيفي: الدعم الفني لأنظمة الحاسب الآلي في الشركات.
الهدف الوظيفي: اكتساب التجارب والخبرة، والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.
المهارات: حل المشكلات، القدرة على التفكير المنطقي الإبداعي، المرونة، تثبيت أنظمة الحاسب والتطبيقات وتركيب الحواسيب، ومهارة توضيح الخدمات للعميل.
الرؤية: العمل بجدية ومثابرة والرغبة في تعلم المزيد.
البريد الإلكتروني: a.awn@hotmail.com