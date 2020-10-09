في خطوة غير مستغربة، وفي ظل دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واعتزازاً بهويتنا العربية وافتخاراً بجمال حروفها، أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل (الثلاثاء) الماضي عن مشاركة القطاع الرياضي في تفعيل مبادرة «عام الخط العربي» من خلال تعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي الجديد 2020-2021، والذي ينطلق في السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة في حدث يعتبر الأول من نوعه على مستوى دوريات كرة القدم العربية.وشكر وزير الرياضة جهود وزارة الثقافة بقيادة ربانها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان على الدعم الكبير التي تقدمه لخدمة الخط العربي باعتباره عنصراً أساسياً في حفظ الثقافة العربية ولما له من أدوار جمالية في تاريخنا الإسلامي العريق.وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عاصمة للخط العربي، والمساهمة في حضور الخط العربي في مختلف المنصات والأنشطة، كما تهدف إلى إبراز فن الخط العربي بوصفه فناً قائماً بذاته يعكس ثراء الثقافة العربية، وتحفيز ممارسات الخط العربي على مستوى المؤسسات والأفراد، وتقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين فيه.بالإضافة إلى نشر ثقافة استخدام الخط العربي بين النشء، وتوحيد جهود القطاعات المعنية والمبادرات الفردية التي تسعى لإبقاء فن الخط العربي وحمايته من الاندثار.وكان لاعبو نادي يوفنتوس الإيطالي ارتدوا في سابقة «تاريخية» بعالم كرة القدم الأوروبية قمصاناً «خاصة»، تزينت بالخط العربي، بالتعاون مع فنان الخط السعودي شاكر كاشغري، وذلك عندما واجه مواطنه لاتسيو في مباراة كأس السوبر الإيطالي التي أقيمت في ديسمبر 2019 بالعاصمة السعودية الرياض.