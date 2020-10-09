الشعر عند العرب لم يكن قولاً عابراً، بل كان فضاءً واسعاً يعبر فيه العربيّ عن أحاسيسه، فيرسمها في لوحة رسامٍ، كأن من يقرأها أو يسمع بها، يعيش تفاصيلها، تملؤها الحكمة الأخّاذة، يعتز به أهله ويفتخرون بكل ما فيه، وإن شابته بعض الشوائب لا تعكر صفوه الجميل، من الشعراء: أبو إسحاق علي بن عبدالغني الفهري الحصري، ويكنى أبا الحسن، ولقبه القيرواني، ولد عام 420هـ، يعود نسبه إلى عقبة بن نافع الفهري الذي أسس مدينة القيروان، كان ضريراً وجعل من شعره أمراً يشغل تفكير طلاب العلم فتحلقوا حوله، ونهلوا من علمه وأدبه ونشروه في أصقاع الأندلس، ألّف كتاباً أسماه «مستحسن الأشعار»، ويشترك مع أبي العلاء المعري في النزعة التشاؤمية، توفي سنة 488هـ.أكثر ما اشتهر به القيرواني قصيدته التي يقول فيها:يا ليلُ الصبُّ متى غدُهأقيامُ السَّاعةِ مَوْعِدُهُرقدَ السُّمَّارُ فأَرَّقهأسفٌ للبيْنِ يردِّدهُفبكاهُ النجمُ ورقَّ لهممّا يرعاه ويرْصُدهُكلِفٌ بغزالٍ ذِي هَيَفٍخوفُ الواشين يشرّدهُنصَبتْ عينايَ له شرَكاًفي النّومِ فعزَّ تصيُّدهُوكفى عجباً أَنِّي قنصٌللسِّرب سبانِي أغْيَدهُصنمٌ للفتنةٍ منتصبٌأهواهُ ولا أتعبَّدُهُينضُو مِنْ مُقْلتِه سيْفاًوكأَنَّ نُعاساً يُغْمدُهُفيُريقُ دمَ العشّاقِ بهوالويلُ لمن يتقلّدهُكلّا لا ذنْبَ لمن قَتَلَتْعيناه ولم تَقتُلْ يدهُيا من جَحَدتْ عيناه دمِيوعلى خدَّيْه توَرُّدهُخدّاكَ قد اِعْتَرَفا بدمِيفعلامَ جفونُك تجْحَدهُإنّي لأُعيذُكَ من قَتْلِيوأظُنُّك لا تَتَعمَّدهُباللّه هَبِ المشتاق كَرَىفلعَلَّ خيالَكَ يِسْعِدهُما ضَرَّك لو داوَيْتَ ضَنَىصَبٍّ يُدْنيكَ وتُبْعِدهُلم يُبْقِ هواك له رَمَقاًفلْيَبْكِ عليه عُوَّدُهُوغداً يَقْضِي أو بَعْدَ غَدٍهل مِنْ نَظَرٍ يتَزَوَّدهُيا أهْلَ الشوقِ لنا شَرَقٌبالدّمعِ يَفيضُ مَوْرِدُهُيهْوى المُشْتاقُ لقاءَكُمُوظروفُ الدَّهْرِ تُبَعِّدهُما أحلى الوَصْلَ وأَعْذَبهُلولا الأيّامُ تُنَكِّدهُبالبَينِ وبالهجْرانِ فيَالِفُؤَادِي كيفَ تَجَلُّدهُ؟