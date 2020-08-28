كانت اللغة العربية لغةً محكيةً مرتبطةً بسليقة أهل الجزيرة العربية، تثريها بيئتهم بما يناسبها من تعابير وألفاظ. ومع بزوغ نجم الدين الإسلامي، قادت فتوحاتهم شعوباً لم تنطق العربية قط، فصارت الحاجة ملحة لضبط قواعد اللغة العربية حفظاً لها مما يداخلها ويخالطها من الشوائب التي تشوبها، وقد كان ذلك أمراً شبه مستحيل، لولا وجود عدد من علماء اللغة الذين رهنوا حياتهم لها، ومنهم: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي الدوسي، ولد في البصرة عام 223هـ، أحد أعظم شعراء العرب. كان يقال عنه: «ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء».كان بارعاً في اللغة والأدب عالماً بأخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم، قام في ذلك مقام الخليل بن أحمد الفراهيدي. وقد وضع أربعين مقامة كانت هي الأصل لفن المقامات.وهو صاحب الأرجوزة التي قال فيها:كان العمى أولى به من الهدىمن لم تفده عبراً أيامهأثنى كثير من العلماء على ابن دريد، حيث قال عنه أبو الطيب اللغوي: «ابن دريد انتهى إليه علم لغة البصريين وكان أحفظ الناس، وأوسعهم علماً، وأقدرهم على الشعر، وما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر أبي بكر بن دريد»، وقال عنه الخطيب البغدادي: «كان أبو بكر واسع الحفظ جداً، ما رأيت أحفظ منه، كان يُقرَأُ عليه دواوين العرب كلها أو أكثرها فيسابق إلى إتمامها ويحفظها، وما رأيته قطُ قرئ عليه ديوان شاعر إلا وهو يسابق إلى روايته لحفظه له».تخرّج على يديه كثير من العلماء والأدباء منهم أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب «الأغاني»، وأبوالحسن المسعودي مؤلف «مروج الذهب»، وأبو عبيدالله المرزباني مؤلف «معجم الشعراء»، وأبوعلي القالي مؤلف كتاب «الأمالي»، والنهرواني مؤلف «الجليس الصالح».لقد دوّن ابن دريد أكثر من خمسين كتاباً في اللغة والأدب منها: الأشربة، الأمالي، الجمهرة في علم اللغة، السرج واللجام، كتاب الخيل الكبير، الاشتقاق، ذخائر الحكمة.وكان ابن دريد سخياً لا يمسك درهماً ولا يرد محتاجاً، وأقام في بغداد إلى أن توفي فيها عام 321هـ.وقد رثاه جحظة البرمكي بقوله:فُقِدَتْ بابن دريد كلُّ فائـــدةلما غدا ثالثَ الأحجار والتُّـرَبِوكنت أبكي لفقد الجود مجتهداًفصرتُ أبكي لفقْدِ الجود والأدبِ