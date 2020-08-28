الشعر عند العرب لم يكن قولاً عابراً، بل كان فضاءً واسعاً يعبر فيه العربيّ عن أحاسيسه، فيرسمها في لوحة رسامٍ، كأن من يقرأها أو يسمع بها، يعيش تفاصيلها، تملؤها الحكمة الأخّاذة، والأخلاق السامية الرفيعة، يعتز به أهله ويفتخرون بكل ما فيه، وإن شابته بعض الشوائب لا تعكر صفوه الجميل، من الشعراء: الحسين بن محمد المنبجي، نسبة لبلدة منبج السورية، المعروف بـ«دوقلة»، بزغ في عصر المأمون، وربما مات في عصره.شاعر مغمور، تنسب إليه القصيدة المشهورة بـ«اليتيمة»، وأول من ذهب أنها لدوقلة ثعلب شيخ الكوفيين في النحو العربي.هل بالطُّلول لِسائِلٍ رَدُّ؟أَمْ هل لها بِتَكَلُّمٍ عَهْـــــــدُ؟لَهْفي على دَعْدٍ وما خُلِقَتْإلاّ لِطولِ تلَهُّفي دَعْــدُبَيْضاءُ قد لبِسَ الأديــمُ أديْــمَ الحُسْنِ فَهْــوَ لِجِلْدِها جِلْدُوَيَزيِنُ فَوْدَيْها إذا حَسـرَتْضافي الغَدائرِ فاحمٌ جَعْدُفالوَجْهُ مِثْلُ الصُّبْحِ مُبْيَضٌّوالشَّــــعْرُ مِثْلُ الليلِ مُسْوَدُّضِدَّانِ لمّا استَجْمَعا حَسُنــــاوالضِّدُّ يُظْــهِرُ حُسْــــنَهُ الضِّـدُّوكَأنَّها وَسْنى إذا نَظَــــــرَتْأوْ مُدْنَــفٌ لَمَّــا يُفِـــــقْ بَعْـــــدُبِفتورِ عَينٍ ما بِها رَمَــــدٌوَبِها تُداوى الأَعيُنُ الرُمــدُوَتُريكَ عِرنيناً بـــه شَمَـــمٌوتُـريك خَــــدّاً لَونُـــهُ الوَردُوَتُجيلُ مِسواكَ الأَراكِ عَلــــىرَتـــلٍ كَـأَنَّ رُضابَهُ الشَهدُوالجِيدُ منها جيدُ جازئــــةٍتعطو إذا ما طالهـــا المَــردُوَكَأَنَّما سُقِيَت تَرائِبُهـــــاوَالنَحرُ مـــــاءَ الحُسنِ إِذ تَبدووَلَها بَنــــــانٌ لَو أَرَدتَ لَــــهعَقــــداً بِكَفِّـكَ أَمكَنُ العَقــــدُوَبِخَصرِها هَيَــفٌ يُزَيِّنُــــهُفَــــإِذا تَنـــوءُ يَكـــــادُ يَنقَـــدُّفَنهوضُها مَـــثنىً إِذا نَهَـــضتْمِــن ثِقلَـــهِ وَقُعودهـــا فَــردُإنْ لم يَــــكُنْ وَصْــلٌ لَدَيْكِ لنـــايَشْفي الصَّبـــابَةَ فَلْيَكُنْ وعْــــدُقد كـــــان أوْرَقَ وصْلُكُم زَمَناًفَذَوى الوِصالُ وأوْرَقَ الصَّدُّللَّهِ أشْـــواقٌ إذا نَزَحَــتْدارٌ بِنـــا، ونَبــا بِكُـــــمْ بُعْـــــدُإِن تُتهِمي فَتَهـــامَةٌ وَطنيأَو تُنجِدي يكنِ الهَـــوى نَجدُ