لم تقف الفروق اللغوية عقبة أمام التقاء القبائل العربية على «اللغة الأم» التي استكملت عناصر نضجها قبل نزول القرآن بقرن من الزمان على الأقل، والتي تمثلت في لغة قريش التي استطاعت أن تصهر هذه اللهجات في بوتقة واحدة لتصبح اللهجة المثالية النموذجية، فكانت تمثل اللغة المشتركة لقبائل العرب كلها لعدة عوامل: منها العامل الديني؛ حيث يحج العرب ويفدون إلى مكة بالآلاف كل عام فتختار قريش من اللهجات ما تستحسنه وتهمل ما تراه سيئاً. العامل الاقتصادي؛ فمن مكة كانت تنطلق القوافل في رحلتي الشتاء والصيف. العامل الاجتماعي والأدبي؛ فقد كانت لقريش مكانتها بين القبائل العربية، فتقصدها للتحكيم في القضايا والدماء بينها. العامل اللغوي؛ فهي أفصح اللغات لخلوها من العيوب النطقية واللغوية، فقد ارتفعت عن كشكشة أسد، وكسكسة ربيعة، وعنعنة تميم، وعجرفة قيس، وغيرها من اللهجات المذمومة.وكانت سوق عكاظ تقام قرب مكة كل عام، بما تتضمنه من حركة تجارية وأدبية، ومنافسات في الشعر والخطابة، وتعد السوق مركزاً ثقافياً وأدبياً هاماً، وكانت قريش المتحكمة في قبول الشعر ورده؛ ما جعل القبائل الأخرى تهتم بلهجة قريش، وتنبذ اللهجات الأخرى ما ساعد على إنمائها وانتشارها.وأورد السيوطي في كتابه المزهر «كانت العرب تحضر المواسم في كل عام، وتحج إلى البيت في الجاهلية، وقريش يسمعون لغات العرب، فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به، فصاروا بذلك أفصح العرب، وخلت لغتهم من مستبشع اللغات، ومستقبح الألفاظ».وقال قتادة «كانت قريش تجتني أفضل لغات العرب، حتى صار أفضل لغاتها لغتها، فنزل القرآن بها».وعلل ابن خلدون فصاحة لغة قريش،«ببعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم، ثم من اكتنفهم من ثقيف، وهذيل، وغطفان، وبني تميم، وأما من بعد عنهم من ربيعة وقضاعة وعرب اليمن المجاورين لأمم الفرس، والروم، والحبشة، فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاجم، وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية».وذكرت دراسات لغوية ونحوية حديثة أن لغة قريش هي مجرد لهجة محكية لا تختلف عن غيرها من اللهجات، وأن القرآن الكريم نزل بلغة الشعر أو لغة العرب المشتركة قبل الإسلام.وزعم بعض المستشرقين أن لهجة قريش ليست أفصح اللهجات، وأنه لا يوجد ما يميزها عن غيرها، مستدلين بأنه عند جمع اللغة في القرن الثاني الهجري، لم تكن قريش من القبائل المختارة لأخذ اللغة عنهم.وغاب عنهم دخول كثير من الأعاجم الإسلام واختلاطهم بالعرب، وظهور فساد اللغة على ألسنتهم فأصبحت حينها لهجات بعض القبائل أفصح لساناً من قريش.