«مغارات شعيب» يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 عام، تقع في محافظة البدع؛ 220 كيلو متراً غرب مدينة تبوك، وهي مقابر جماعية منحوتة في تكوين جبلي متوسط الارتفاع من الصخر الرملي يحتفظ بعضها بزخارف جميلة مماثلة لواجهات المقابر النبطية في مدائن صالح.