مغارات شعيب.. أكثر من 5 آلاف سنة زوايا متخصصة الجمعة 7 أغسطس 2020 04:04 إعداد: محمد المشرعي mmashraee2@ 0 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A إعداد: محمد المشرعي mmashraee2@ «مغارات شعيب» يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 عام، تقع في محافظة البدع؛ 220 كيلو متراً غرب مدينة تبوك، وهي مقابر جماعية منحوتة في تكوين جبلي متوسط الارتفاع من الصخر الرملي يحتفظ بعضها بزخارف جميلة مماثلة لواجهات المقابر النبطية في مدائن صالح.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.