كانت اللغة العربية لغةً محكيةً مرتبطةً بسليقة أهل الجزيرة العربية وفطرتهم، تثريها بيئتهم بما يناسبها من تعابير وألفاظ. ومع بزوغ نجم الدين الإسلامي قادت فتوحاتهم شعوباً لم تنطق العربية قط، فأصبحت جزءاً من المجتمع العربي، فصارت الحاجة ملحة لضبط قواعد اللغة العربية حفظاً لها مما يخالطها من الشوائب.. وقد كان ذلك أمراً شبه مستحيل، لولا وجود عدد من علماء اللغة الذين رهنوا حياتهم لها، ومنهم: إسماعيل بن حمَّاد الجوهري، أحد أركان اللغة، يكنى أبا نصر، وصفه الذهبي بقوله: «وكان من أذكياء العالم»، وقد برع في علوم اللغة العربية وآدابها، حتى لكأنه لم يكن هناك فنّ منها إلا وأدلى فيه بدلوه.ضرب فيه المثل بحسن خطّه، حتى لا يكاد يُفرَّق بينه وبين خط ابن مقلة.قال عنه ياقوت الحموي: «وهو إمام في علم اللغة والأدب». وذكره أبو الحسين الباخرزي فقال: «هو صاحب صحاح اللغة، لم يتأخر فيها عن شرط أقرانه، ولا انحدر عن درجة أبناء زمانه».وقال الثعالبي اللغوي في كتابه «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر»: «أبو نصر الجوهري من أعاجيب الدنيا.. وهو إمام في علم لغة العرب، وخطه يضرب به المثل في الحسن.. أشهر كتبه «الصحاح». وقال ابن بَرِّي: «الجوهري أَنْحَى اللغويين».دخل الجوهري العراقَ، فقرأ علم العربية على أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي، ومن أشهر تلاميذه أبو علي الحسين بن علي، وأبو إسحاق إبراهيم بن صالح الورَّاق.يعتبر الجوهري في «صحاحه» مبتكراً ومطوراً في ترتيب المعاجم العربية، وهو مبدع من أعلام اللغة، وقد أدرك بوعيه ما يقاسيه الباحث في معجم العين، فقد قال أبو زكريا الخطيب التبريزي: «وكتاب الصحاح هذا كتاب حسن الترتيب، سهل المطلب لِما يراد منه، وقد أتى بأشياء حسنة، وتفاسير مشكلات من اللغة، إلا أنه مع ذلك فيه تصحيف».له كتاب آخر في العروض سمّاه «عروض الورقة»، وكتاب المقدمة في النحو.وردت قصة غريبة في وفاته أنه اعترته وسوسة فانتقل إلى الجامع القديم في نيسابور، وصعد إلى سطحه، وقال: أيّها الناس إني عملت في الدنيا شيئاً لم أُسبق إليه فسأعمل للآخرة أمراً لم أُسبق إليه، وضمّ إلى جناحيه مصراعي باب وتأبطهما بحبل، وصعد مكاناً عالياً من الجامع وزعم أنه يطير فوقع على الأرض فمات وذلك في سنة 396هـ