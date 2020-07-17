الشعر عند العرب لم يكن قولاً عابراً، بل كان فضاءً واسعاً يعبّر فيه العربيّ عن أحاسيسه، فيرسمها في لوحة رسامٍ، كأن من يقرأها، يعيش تفاصيلها، تملؤها الحكمة الأخّاذة، يعتز به أهله ويفتخرون بكل ما فيه، ومن الشعراء: الصمة بن عبدالله بن الطفيل القشيري (توفي سنة 95هـ/‏‏‏713م)، أحد شعراء بني أمية. والصِّمَّة، تعني الشجاع كالأسد. ولد في ديار قشير غربي نجد، وتولدت بينه وبين موطنه علاقة حب أثيرة لا يعادلها سوى حبه العارم لابنة عمه ريّا، التي ما فتئ يذكرها في شعره، ويحنُّ إليها بعد نزوحه عن دياره.شعره ليس بالكثير، ولكن جودته تغني عن كثرته، إذ يعد واحداً من أركان مدرسة الغزل العذري في العصر الأموي، ويتميز بجمعه بين الحب الشخصي وحبّ الديار، ومن شعره:أَمِنْ أَجْلِ دارٍ بالرَّقاشَيْنِ أَعْصَفَتْعليها رياحُ الصَّيفِ بَدْءًا ومَرْجِعاأَرَبَّتْ بها الأَرْواحُ حتى تَنَسَّفَتْمَعارِفُها إلاّ الصَّفيحَ المُوَضَّعابَكَتْ عَينُكَ اليُسْرى فلمّا زَجَرْتَهاعَنِ الجَهلِ بعدَ الحِلْمِ أَسْبَلَتا مَعاولمْ أَرَ مِثلَ العامِرِيَّةِ قَبْلَهاولا بعدَها يومَ ارْتَحَلْنا مُوَدِّعاتُريكَ غَداةَ البَيْنِ مُقْلَةَ شادِنٍوجيدَ غَزالٍ في القَلائِدِ أَتْلَعاغَدَتْ مِن عليهِ تَنْفُضُ الطَّلَّ بعدمارَأَتْ حاجِبَ الشَّمْسِ اسْتَوى وتَرَفَّعابأَحْسَنَ مِنْ أُمِّ المُحَيَّا فُجاءَةًإذا جِيْدُها مِن كِفَّةِ السِّتْرِ أَطْلَعافَرَشَّتْ بِقَولٍ كادَ يَشْفي مِنَ الجَوىتَلُمُّ بهِ أَكْبادَنا أنْ تَصَدَّعافما كَلَّمَتْني غيرَ رَجْعٍ وإنّماتَرَقْرَقَتِ العَيْنانِ منها لِتَدْمَعاكأنّكَ بِدْعٌ لمْ تَرَ البَيْنَ قَبْلَهاولم تَكُ بالأُلاّفِ قبلُ مُفَجَّعافليتَ جِمالَ الحَيِّ يومَ تَرَحَّلوابِذي سَلَمٍ أَمْسَتْ مَزاحِيفَ ظُلَّعاأَتَبْكي على رَيّا ونَفسُكَ باعَدَتْمَزارَكَ مِن رَيَّا وشَعْباكُما مَعاكأنَّكَ لم تَشْهَدْ وداعَ مُفارِقٍولم تَرَ شَعْبَيْ صاحِبَيْنِ تَقَطَّعافإنّي وَجَدْتُ اللَّوْمَ لا يُذْهِبُ الهوىولكنْ وجَدْتُ اليأسَ أَجْدى وأنْفَعاتَهيجُ لهُ الأَحْزانُ والذِّكْرُ كلَّماتَرَنَّمَ أوْ أَوْفى مِنَ الأرضِ مَيْفَعاقِفا وَدِّعا نَجْداً ومَنْ حَلَّ بالحِمىوقَلَّ لِنَجْدٍ عندنا أنْ يُوَدَّعابنَفْسي تِلْكَ الأرضُ ما أَطْيَبَ الرُّبىوما أَحْسنَ المُصْطافَ والمُتَرَبَّعاوأَذْكُرُ أيّامَ الحِمى ثمَّ أَنْثَنيعلى كَبِدي مِن خَشْيَةٍ أنْ تَصَدَّعاإذا راحَ يَمْشي في الرِّداءَيْنِ أَسْرَعَتْإليهِ العُيونُ النَّاظِراتُ التَّطَلُّعافقلتُ سَقى اللهُ الحِمى دِيَمَ الحَيافَقُلْنَ سَقاكَ اللهُ بالسُّمِّ مُنْقَعاولمّا رأيتُ البِشْرَ أَعْرَضَ دونَناوجالَتْ بَناتُ الشَّوْقِ يَحْنِنَّ نُزَّعافإنْ كُنتمُ تَرْجونَ أن يَذْهَبَ الهوىيَقيناً ونَرْوى بالشَّرابِ فَنَنْقَعافَرُدُّوا هُبوبَ الرّيحِ أو غَيِّروا الجَوىإذا حَلَّ أَلْواذَ الحَشا فَتَمَنَّعاأَما وجَلالِ اللهِ لو تَذْكُرِينَنيكَذِكْرِيكِ ما كَفَفْتُ للعينِ أَدْمُعافقالتْ بلى واللهِ ذِكْراً ! لو انَّهُيُصَبُّ على الصَّخْرِ الأَصَمِّ تَصَدَّعاوأَعْذِلُ فيهِ النَّفْسَ إذ حِيلَ دُونَهُوتَأْبى إليهِ النَّفْسُ إلاّ تَطَلُّعاسَلامٌ على الدّنيا فما هِيَ راحَةٌإذا لم يَكُنْ شَمْلي وشَمْلُكُمُ معالعَمْري لقد نادى مُنادي فِراقِنابِتَشْتيتِنا في كُلِّ وادٍ فأَسْمَعاكأَنّا خُلِقْنا للنَّوى وكأنّماحَرامٌ على الأَيّامِ أن نَتَجَمَّعا