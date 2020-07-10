الشعر عند العرب لم يكن قولاً عابراً، بل كان فضاءً واسعاً يعبر فيه العربيّ عن أحاسيسه، فيرسمها في لوحة رسامٍ، كأن من يقرأها أو يسمع بها، يعيش تفاصيلها، تملؤها الحكمة الأخّاذة، والأخلاق السامية الرفيعة، يعتز به أهله ويفتخرون بكل ما فيه، وإن شابته بعض الشوائب لا تعكر صفوه الجميل، ومن الشعراء: ابن الفارض وهو أبو حفص شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي، ولد بالقاهرة سنة 576 هـ 1181م وتوفي بها سنة 632 هـ 1235م ودفن بجوار جبل المقطّم في مسجده المشهور، وهو أحد أشهر الشعراء المتصوفين، وكانت غالب أشعاره في العشق والغزل، حتى أنه لقب بـ «سلطان العاشقين»، يقول:أبَرقٌ بدا من جانِبِ الغَور لامعُأمِ ارتفَعَتْ عن وجهِ ليلى البراقعِأَنَارُ الغضا ضاءتْ وسلمى بذي الغضاأمِ ابتَسَمتْ عمّا حكتهُ المدامعُأنْشرُ خُزامى فاح أم عَرْفُ حاجرٍبأُمّ القُرَى أم عِطْرُ عَزَّةَ ضائعُألا ليتَ شِعري هل سُلَيْمَى مقيمةبِوادي الحِمى حيثُ المُتَيَّمُ والعُوهل لَعلَعَ الرّعْدُ الهَتونُ بِلَعلَعٍوهل جادَها صَوب من المُزنِ هامعوهل أَرِدَنْ ماء العُذَيْب وحاجِرجِهَاراً وسِرُّ الليلِ بالصّبح شائعُوهل قاعةُ الوعساء مخْضَرّةُ الرُّبىوهل ما مضَى فيها من العيش راجعِوهل برُبَى نجْدٍ فتوضحَ مسنِدٌأُهَيلَ النّقا عمّا حوَتْه الأضالعُوهل بِلِوى سَلْعٍ يُسَلْ عن مُتَيَّمٍبكاظِمَةٍ ماذا به الشّوقُ صانعوهل عَذَبَاتُ الرّنِد يُقْطَفُ نورهاوهل سَلَماتٌ بالحِجاز أيانعُوهل أَثَلاتُ الجِزعِ مُثمِرةٌ وهَلعُيونُ عوادي الدّهرِ عنها هواجعُوهل قاصراتُ الطرف عِينٌ بعالجٍعلى عهدِيَ المَعهودِ أمْ هوَ ضائعُوهل ظَبَيَاتُ الرّقْمَتَيِن بُعَيْدَنَاأَقَمَنا بها أمْ دونَ ذلكَ مانعوهل فَتياتٌ بالغُوَيْرِ يُرينَنَيمَرابعَ نُعْمٍ نِعْمَ تلكَ المَرابعوهل ظِلُّ ذاك الضّال شرقيّ ضارجٍظَلِيلٌ فقد روّتْهُ منّي المَدامعُوهل عامرٌ من بَعْدِنا شِعبُ عامرٍوهل هوَ يوماً للمُحبّينَ جامعُوهل أَمَّ بيتَ اللِه يا أُمّ مالِكٍعُرَيْبٌ لهُمْ عندي جميعاً صنائعُوهل نَزَلَ الرّكبُ العِراقي مُعَرِّفاًوهل شُرِعَت نحو الخِيام شرائعِوهل رَقَصَت بالمأزِمَين قلائصٌوهل للقِباب البيضِ فيها تَدَافُعُوهل لي بجمع الشمل في جمع مُسعِدٌوهل لليالي الخَيْف بالعُمْر بائعوهل سَلّمت سَلمَى على الحَجَرِ الذيبِه العهدُ والتفّت عليِه الأصابعُوهل رَضَعَت من ثَدي زمزَم رَضْعَةًفلا حُرّمت يوماً عليها المراضعُلعلّ أُصَيْحَابي بمكّة يُبْرِدُوابِذِكْرِ سُلَيْمَى ما تُجِنّ الأضالعُوعلّ اللُّيَيْلاَتِ التي قد تصرّمتتعودُ لنا يوماً فيَظْفَرَ طامعُوَيفْرَحَ محزونٌ ويَحْيَا مُتَيَّمٌويأنَسَ مُشْتَاقٌ ويلتَذّ سامعُ