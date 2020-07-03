الشعر عند العرب لم يكن قولاً عابراً، بل كان فضاءً واسعاً يعبر فيه العربي عن أحاسيسه، فيرسمها في لوحة رسامٍ، يعتز به أهله ويفتخرون بكل ما فيه، من الشعراء: متمم بن نويرة بن عمرو بن شداد اليربوعي التميمي، شاعر جاهلي من أشراف قومه، وفارس من فرسان العرب، وقد ورد عنه أنه أسلم فيما بعد، عُرف برثاء أخيه مالك بن نويرة الذي قتل في حروب الردة، ولما بلغه مقتل أخيه قال:نعم القتيل إذا الرياح تناوحتخلف البيوت قتلت يابن الأزورلا يمسك الفحشاء تحت ثيابهحلوٌ شمائله عفيف المئزرثم أجهش بالبكاء فقام إليه عمر بن الخطاب فقال له: لوددت أنك رثيت زيداً أخي بمثل ما رثيت به مالكاً أخاك، فقال متمم: يا أبا حفص والله لو علمت أن أخي صار بحيث صار أخوك ما رثيته، فقال عمر: ما عزّاني أحد عن أخي بمثل تعزيته.ومن أبلغ ما قاله متمم في رثاء أخيه مالك قصيدته «العينية» التي سُمّيت بأم المراثي ويقول فيها:لَعَمْرِي وما دَهْرِي بِتَأْبِينِ هَالِكٍولا جَزَعٍ مِمَّا أَصَابَ فَأَوْجَعَالَقَدْ كَفَّنَ المِنْهَالُ تحتَ رِدَائِهِفَتًى غيرَ مِبْطانِ العَشِيَّاتِ أَرْوَعَاتَرَاهُ كَصَدْرِ السَّيفِ يَهْتَزُّ لِلنَّدَىإذا لم تَجِدْ عندَ امرئِ السَّوْءِ مَطْمَعَاوَإِنْ ضَرَّسَ الغزوُ الرِّجالَ رَأَيْتَهُأَخَا الحربِ صَدْقًا في الِّلقاءِ سَمَيْدَعَاوما كان وَقَّافًا إذا الخيلُ أَجْمَحَتْولا طَائِشًا عندَ الِّلقاءِ مُدَفَّعَافَعَيْنَيَّ هَلاَّ تَبْكِيانِ لِمَالِكٍإذا أَذْرَتِ الرِّيحُ الكَنِيفَ المُرَفَّعَاولِلشَّرْبِ فابْكِي مَالِكًا وَلِبُهْمَةٍشَدِيدٍ نَوَاحِيهِ على مَن تَشَجَّعاوأَرْمَلَةٍ تَمْشِي بأشعثَ مُحْثَلٍكَفَرْخِ الحُبَارَى رَأْسُهُ قدْ تَضَوَّعَاإذا جَرَّدَ القومُ القِدَاحَ وَأُوقِدَتْلهمْ نَارُ أَيْسَارٍ كَفَى مَن تَضَجَّعَاوَإِنْ شَهِدَ الأَيسارَ لم يُلْفَ مَالِكٌعلى الفَرْثِ يَحْمِي الَّلحمَ أَنْ يَتَمَزَّعَاأَبَى الصَّبْرَ آياتٌ أَرَاها وَأَنَّنِيأَرَى كلَّ حَبْلٍ بعدَ حَبْلِكَ أَقْطَعَاوَأَنِّي متى ما أَدْعُ بِاسْمِكَ لا تُجِبْوكنتَ جَدِيراً أَنْ تُجِيبَ وتُسْمِعَاوَعِشْنَا بِخَيْرٍ في الحياةِ وَقَبْلَنَاأصابَ المَنَايَا رَهْطَ كِسْرَى وَتُبَّعَافَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكاًلِطُولِ اجتماعٍ لم نَبِتْ لَيْلَةً مَعَاوكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيْمَةَ حِقْبَةًمِن الدَّهرِ حتى قيلَ لنْ يَتَصَدَّعَافإِنْ تَكنِ الأيَّامُ فَرَّقْنَا بَيْنَنَافقدَ بانَ مَحْمُوداً أَخِي حينَ وَدَّعَاسَقَى اللهُ أَرْضاً حَلَّها قَبْرُ مَالِكٍذِهَابَ الغَوَادِي المُدْجِنَاتِ فَأَمْرَعَافَو اللهِ ما أُسْقِي البلادَ لِحُبِّهاولكنَّني أُسْقِي الحبيبَ المُوَدَّعَاتَحِيَّتُهُ مِنِّي وَإِنْ كانَ نَائِياًوأمسى تُرَاباً فَوْقَهُ الأَرْضُ بَلْقَعَاتقولُ ابنةُ العَمْرِيِّ مَا لَكَ بعدَماأراكَ حَدِيثًاً نَاعِمَ البالَ أَفْرَعَافقلتُ لها طولُ الأَسَى إِذْ سَأَلْتِنِيوَلَوْعَةُ حُزْنٍ تَتْرُكُ الوَجْهَ أَسْفَعَاوَإِنِّي وَإِنْ هَازَلْتِنِي قدْ أَصَابَنِيمِن البَثِّ ما يُبْكِي الحَزِينَ المُفَجَّعَافلا فَرِحاً إِنْ كنتُ يوماً بِغِبْطَةٍولا جَزِعاً مِمَّا أَصَابَ فَأَوْجَعَافلو أَنْ ما أَلْقَى يُصِيبُ مُتَالِعاًأوِ الرُّكْنَ مِن سَلْمَى إِذن لَتَضَعْضَعَابَأَوْجَدَ مِنِّي يومَ قامَ بِمَالِكٍمُنَادٍ بَصِيرٌ بالفِرَاقِ فَأَسْمَعَاألمْ تَأْتِ أَخْبَارُ المُحِلِّ سَرَاتَكمْفَيَغْضَبَ منكمْ كلُّ مَن كان مُوجَعَابِمَشْمَتِهِ إِذْ صَادَفَ الحَتْفُ مَالِكاًوَمشْهَدِهِ ما قَدْ رَأَى ثمَّ ضَيَّعَافلا تَفْرَحَنْ يوماً بنفسِك إِنَّنِيأَرَى المَوْتَ وَقَّاعاً على مَنْ تَشَجَّعَافلا يَهْنِئِ الوَاشِينَ مَقْتَلُ مَالِكٍفقدَ آبَ شَانِيهِ إِيَاباً فَوَدَّعَا