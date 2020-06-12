العلا.. تطوير البيئة وإعادة التوازن زوايا متخصصة الجمعة 12 يونيو 2020 02:09 إعداد: محمد المشرعي mmashraee2@ 0 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A إعداد: محمد المشرعي mmashraee2@ تولي المملكة اهتماماً بالغاً بالمحافظة على البيئة وحمايتها، وتُعزز سُبل مكافحة الصيد المفرط وغير القانوني تجاه الموارد الطبيعية، وتشرف الهيئة الملكية لمحافظة العلا على عملية تطوير بيئي واسعة النطاق لإعادة التوازن الطبيعي في محمية شرعان.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.