تولي المملكة اهتماماً بالغاً بالمحافظة على البيئة وحمايتها، وتُعزز سُبل مكافحة الصيد المفرط وغير القانوني تجاه الموارد الطبيعية، وتشرف الهيئة الملكية لمحافظة العلا على عملية تطوير بيئي واسعة النطاق لإعادة التوازن الطبيعي في محمية شرعان.