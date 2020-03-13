الشعر عند العرب لم يكن قولاً عابراً، بل كان فضاءً واسعاً يعبر فيه العربيّ عن أحاسيسه، فيرسمها في لوحة رسامٍ، كأن من يقرأها أو يسمع بها، يعيش تفاصيلها، تملؤها الحكمة الأخّاذة، والأخلاق السامية الرفيعة، يعتز به أهله ويفتخرون بكل ما فيه، وإن شابته بعض الشوائب لا تعكر صفوه الجميل، ومن الشاعرات:
تُماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد، الرياحية السُّلَمية، من بني سُليم، من قيس عيلان، من مضر، أشهر شواعر العرب، من أهل نجد، عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلي، وأدركت الإسلام. وفدت على رسول الله صلّى الله عليه وسلم مع قومها، فكان رسول الله يستنشدها ويعجبه شعرها، فكانت تنشد وهو يقول: هيه يا خنساء (أو يا خناس)! أكثر شعرها وأجوده رثاؤها لأخويها (صخر ومعاوية) وكانا قد قتلا في الجاهلية. أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها، أنشدت في سوق عكاظ بين يدي النابغة الذبياني وحسان بن ثابت «رائيتها» التي رثت بها صخر، وقالت فيها:
قذى بعينكِ أمْ بالعينِ عوَّارُ
أمْ ذرَّفتْ إذ خلتْ منْ أهلهَا الدَّارُ
كأنّ عيني لذكراهُ إذا خَطَرَتْ
فيضٌ يسيلُ علَى الخدَّينِ مدرارُ
تبكي لصخرٍ هي العبرَى وَقدْ ولهتْ
وَدونهُ منْ جديدِ التُّربِ أستارُ
تبكي خناسٌ فما تنفكُّ مَا عمرتْ
لها علَيْهِ رَنينٌ وهيَ مِفْتارُ
تبكي خناسٌ علَى صخرٍ وحقَّ لهَا
إذْ رابهَا الدَّهرُ إنَّ الدَّهرَ ضرَّارُ
يا صَخْرُ وَرّادَ ماءٍ قد تَناذرَهُ
أهلُ الموارِدِ ما في وِرْدِهِ عارُ
مشَى السّبَنْتى إلى هيجاءَ مُعْضِلَة
لهُ سلاحانِ: أنيابٌ وأظفارُ
لاَ تسمنُ الدَّهرَ في أرضٍ وَإنْ رتعتْ
فإنَّما هيَ تحنانٌ وَتسجارُ
يوْماً بأوْجَدَ منّي يوْمَ فارَقني
صخرٌ وَللدَّهرِ إحلاءٌ وَإمرارُ
وإنّ صَخراً لَوالِينا وسيّدُنا
وإنّ صَخْراً إذا نَشْتو لَنَحّارُ
وإنَّ صخراً لتأتـمُّ الهـداةُ بـهِ
كأنَّـهُ علمٌ في رأسـهِ نـارُ
جلـدٌ جميـلُ المحـيَّا كاملٌ ورعٌ
وَللحروبِ غـداةَ الـرَّوعِ مسعـارُ
حمَّالُ ألويةٍ هـبّــَاطُ أوديـةٍ
شهَّادُ أنـديـةٍ للجـيشِ جرَّارُ
فقلتُ لمَّا رأيـتُ الدَّهرَ ليسَ لهُ
معاتـبٌ وحدهُ يسدي وَنيَّـارُ
لقدْ نعى ابنُ نهيكٍ لي أخاَ ثـقـةٍ
كانتْ ترجَّـمُ عـنهُ قبلُ أخبارُ
فبـتُّ ساهـرةً للنَّجمِ أرقـبهُ
حتَّى أتَى دونَ غورِ النَّجمِ أستارُ
تُماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد، الرياحية السُّلَمية، من بني سُليم، من قيس عيلان، من مضر، أشهر شواعر العرب، من أهل نجد، عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلي، وأدركت الإسلام. وفدت على رسول الله صلّى الله عليه وسلم مع قومها، فكان رسول الله يستنشدها ويعجبه شعرها، فكانت تنشد وهو يقول: هيه يا خنساء (أو يا خناس)! أكثر شعرها وأجوده رثاؤها لأخويها (صخر ومعاوية) وكانا قد قتلا في الجاهلية. أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها، أنشدت في سوق عكاظ بين يدي النابغة الذبياني وحسان بن ثابت «رائيتها» التي رثت بها صخر، وقالت فيها:
قذى بعينكِ أمْ بالعينِ عوَّارُ
أمْ ذرَّفتْ إذ خلتْ منْ أهلهَا الدَّارُ
كأنّ عيني لذكراهُ إذا خَطَرَتْ
فيضٌ يسيلُ علَى الخدَّينِ مدرارُ
تبكي لصخرٍ هي العبرَى وَقدْ ولهتْ
وَدونهُ منْ جديدِ التُّربِ أستارُ
تبكي خناسٌ فما تنفكُّ مَا عمرتْ
لها علَيْهِ رَنينٌ وهيَ مِفْتارُ
تبكي خناسٌ علَى صخرٍ وحقَّ لهَا
إذْ رابهَا الدَّهرُ إنَّ الدَّهرَ ضرَّارُ
يا صَخْرُ وَرّادَ ماءٍ قد تَناذرَهُ
أهلُ الموارِدِ ما في وِرْدِهِ عارُ
مشَى السّبَنْتى إلى هيجاءَ مُعْضِلَة
لهُ سلاحانِ: أنيابٌ وأظفارُ
لاَ تسمنُ الدَّهرَ في أرضٍ وَإنْ رتعتْ
فإنَّما هيَ تحنانٌ وَتسجارُ
يوْماً بأوْجَدَ منّي يوْمَ فارَقني
صخرٌ وَللدَّهرِ إحلاءٌ وَإمرارُ
وإنّ صَخراً لَوالِينا وسيّدُنا
وإنّ صَخْراً إذا نَشْتو لَنَحّارُ
وإنَّ صخراً لتأتـمُّ الهـداةُ بـهِ
كأنَّـهُ علمٌ في رأسـهِ نـارُ
جلـدٌ جميـلُ المحـيَّا كاملٌ ورعٌ
وَللحروبِ غـداةَ الـرَّوعِ مسعـارُ
حمَّالُ ألويةٍ هـبّــَاطُ أوديـةٍ
شهَّادُ أنـديـةٍ للجـيشِ جرَّارُ
فقلتُ لمَّا رأيـتُ الدَّهرَ ليسَ لهُ
معاتـبٌ وحدهُ يسدي وَنيَّـارُ
لقدْ نعى ابنُ نهيكٍ لي أخاَ ثـقـةٍ
كانتْ ترجَّـمُ عـنهُ قبلُ أخبارُ
فبـتُّ ساهـرةً للنَّجمِ أرقـبهُ
حتَّى أتَى دونَ غورِ النَّجمِ أستارُ