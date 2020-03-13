الشعر عند العرب لم يكن قولاً عابراً، بل كان فضاءً واسعاً يعبر فيه العربيّ عن أحاسيسه، فيرسمها في لوحة رسامٍ، كأن من يقرأها أو يسمع بها، يعيش تفاصيلها، تملؤها الحكمة الأخّاذة، والأخلاق السامية الرفيعة، يعتز به أهله ويفتخرون بكل ما فيه، وإن شابته بعض الشوائب لا تعكر صفوه الجميل، ومن الشاعرات:تُماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد، الرياحية السُّلَمية، من بني سُليم، من قيس عيلان، من مضر، أشهر شواعر العرب، من أهل نجد، عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلي، وأدركت الإسلام. وفدت على رسول الله صلّى الله عليه وسلم مع قومها، فكان رسول الله يستنشدها ويعجبه شعرها، فكانت تنشد وهو يقول: هيه يا خنساء (أو يا خناس)! أكثر شعرها وأجوده رثاؤها لأخويها (صخر ومعاوية) وكانا قد قتلا في الجاهلية. أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها، أنشدت في سوق عكاظ بين يدي النابغة الذبياني وحسان بن ثابت «رائيتها» التي رثت بها صخر، وقالت فيها:قذى بعينكِ أمْ بالعينِ عوَّارُأمْ ذرَّفتْ إذ خلتْ منْ أهلهَا الدَّارُكأنّ عيني لذكراهُ إذا خَطَرَتْفيضٌ يسيلُ علَى الخدَّينِ مدرارُتبكي لصخرٍ هي العبرَى وَقدْ ولهتْوَدونهُ منْ جديدِ التُّربِ أستارُتبكي خناسٌ فما تنفكُّ مَا عمرتْلها علَيْهِ رَنينٌ وهيَ مِفْتارُتبكي خناسٌ علَى صخرٍ وحقَّ لهَاإذْ رابهَا الدَّهرُ إنَّ الدَّهرَ ضرَّارُيا صَخْرُ وَرّادَ ماءٍ قد تَناذرَهُأهلُ الموارِدِ ما في وِرْدِهِ عارُمشَى السّبَنْتى إلى هيجاءَ مُعْضِلَةلهُ سلاحانِ: أنيابٌ وأظفارُلاَ تسمنُ الدَّهرَ في أرضٍ وَإنْ رتعتْفإنَّما هيَ تحنانٌ وَتسجارُيوْماً بأوْجَدَ منّي يوْمَ فارَقنيصخرٌ وَللدَّهرِ إحلاءٌ وَإمرارُوإنّ صَخراً لَوالِينا وسيّدُناوإنّ صَخْراً إذا نَشْتو لَنَحّارُوإنَّ صخراً لتأتـمُّ الهـداةُ بـهِكأنَّـهُ علمٌ في رأسـهِ نـارُجلـدٌ جميـلُ المحـيَّا كاملٌ ورعٌوَللحروبِ غـداةَ الـرَّوعِ مسعـارُحمَّالُ ألويةٍ هـبّــَاطُ أوديـةٍشهَّادُ أنـديـةٍ للجـيشِ جرَّارُفقلتُ لمَّا رأيـتُ الدَّهرَ ليسَ لهُمعاتـبٌ وحدهُ يسدي وَنيَّـارُلقدْ نعى ابنُ نهيكٍ لي أخاَ ثـقـةٍكانتْ ترجَّـمُ عـنهُ قبلُ أخبارُفبـتُّ ساهـرةً للنَّجمِ أرقـبهُحتَّى أتَى دونَ غورِ النَّجمِ أستارُ