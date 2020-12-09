أعلنت لينوفو اليوم أنّ أحدث ابتكاراتها التقنية، وهو حاسوبThinkPad X1 القابل للطي، سيصل قريباً إلى السعودية. ويأتي الإطلاق استمراراً لتاريخ لينوفو الوفير بتطوير علامتها التجارية الفرعية ThinkPad، واستلهاماً من أحدث التقنيات القابلة للطي وتقنيات الاتصال الرائدة لتلبية متطلبات العمل، السريع والبقاء على اتصال أثناء التنقل.

التصميم المتين

يعيد حاسوب ThinkPad X1 تصور إمكانات الحوسبة المتنقلة من خلال التحول من شكله المضغوط والقابل للطي إلى شاشة OLED مقاس 13.3 بوصة، وبوزن أقل من 1 كغ. وهو مصنوع من سبائك خفيفة الوزن وألياف الكربون، ويوفرX1 القابل للطي قابلية النقل والمتانة، ويمتاز بغلاف فوليو الجلدي الذي يمنحه مظهراً متميزاً.

استغرق تصميم الحاسوب أكثر من أربع سنوات من البحث والتطوير، وأنشئ ThinkPad X1 Fold ليوفر الموثوقية والأداء الممتاز المتوفر في أجهزة ThinkPad. ويتميز X1 Fold بإطارات متعددة الطبقات لدعم وحماية الشاشة، بينما تضمن آلية المفصل متعددة الوصلات تجربة طي أكثر سلاسة. وخضعت شاشة OLED أيضاً لاختبارات شاملة للأداء والمتانة، بدءاً من الإسقاط إلى النقر بالقلم واختبارات الضغط الديناميكي.

الأداء السلس

يتميز حاسوب X1 Fold، المصمم بالتعاون مع Intel، بأنه متصل دائماً ومدعم بمعالجات Intel Core وتقنية Intel Hybrid. ويستطيع المستخدمون الذين يحتاجون إلى سرعة واتصال إضافية اختيار إصدار الجهاز الذي يدعم شبكة 5G.

لسهولة الاستخدام، يأتي حاسوب ThinkPad X1 Fold مزوداً ببرنامج فريد لتبديل الأوضاع، مصمم خصيصاً لنظام تشغيل Windows 10. وتتيح هذه التقنية للحاسوب التكيف بسلاسة مع حالات الاستخدام المتعددة، اعتماداً على تفضيلات المستخدم والبيئة المحيطة به.

الأوضاع المتعددة

كجهاز متعدد الاستخدامات، يتيح ThinkPad X1 Fold للمستخدمين الاستفادة من شاشتين مستقلتين لتحسين الكفاءة. وقد تتضمن السيناريوهات المشارَكة في مكالمة فيديو باستخدام الشاشة العلوية، أثناء تدوين الملاحظات أو تحرير عرض تقديمي على الشاشة السفلية. وتتضمن حالات الاستخدام المرونة في تشغيل X1 Fold في الوضع الرأسي أو الأفقي لمزيد من الراحة.

عند استخدامه في الوضع الأفقي، يضمن المسند المدمج داخل الغلاف الجلدي زوايا الرؤية المثالية. ويأتي X1 Fold مزوداً بلوحة مفاتيح بلوتوث صغيرة قابلة للطي، وهي نحيفة ويمكن شحنها لاسلكياً داخل النظام، وتثبيتها باستخدام المغناطيس. كما يمكن استخدام القلم النشط لتدوين الملاحظات بشكل أسرع وتوقيع الوثائق والعصف الذهني الإبداعي.

قال مروان بساط، المدير العام لشركة لينوفو في المملكة العربية السعودية: «لطالما كان صُنّاع التغيير في المملكة في طليعة من يتبنون التقنيات الجديدة لتعزيز نموهم، ولهذا يسعدنا إطلاق هذا الحاسوب في السوق المحلية. ويعتبر ThinkPad X1 Fold فريداً لأنه يجمع بين الوزن الخفيف والمتانة، ويزيد أيضاً من حجم الشاشة لتحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى سهولة حمله في حقيبة صغيرة. ونتطلع إلى رؤية طرق استخدام العملاء في السعودية لهذا الجهاز لتسريع أداء إنجازاتهم، ونحن على ثقة من التأثير الإيجابي الذي سيحدثه».

السعر والتوفر

يتوفر Lenovo ThinkPad X1 Fold للطلب المسبق الآن بسعر التجزئة البالغ 14.999 ريال سعودي، ويأتي مزوداً بلوحة مفاتيح بلوتوث صغيرة قابلة للطي وقلم نشط.

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سيتم إطلاق حاسوب X1 Fold في المتاجر في بداية عام 2021.