كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن خلاف حاد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، بشأن التعامل العسكري مع إيران، بعدما رفض الأخير طلباً بالتحرك الفوري ضد طهران، مشترطاً مشاركة الولايات المتحدة في أي هجوم محتمل.

وأفادت القناة بأن نتنياهو طرح خلال اجتماعه مع آيزنكوت، اليوم (الأحد)، ضرورة شن تحرك عسكري عاجل، إلا أن الأخير تمسك بضرورة أن تكون واشنطن طرفاً في أي عملية، مؤكداً عدم وجود ما يستدعي التحرك المنفرد في المرحلة الراهنة.

ولا يقتصر الخلاف على توقيت الضربة المحتملة، إذ سبق أن استبعد آيزنكوت، في 23 نوفمبر الجاري، وجود تهديد إيراني مباشر ووشيك يستوجب عملاً عسكرياً، معتبراً أن الأولوية تكمن في معرفة مصير نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب، وفق «يديعوت أحرونوت». في المقابل، يصف نتنياهو التهديد الإيراني بأنه فوري وخطير.

ويأتي التصعيد وسط تعثر مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعدما أقر الطرفان بوجود خلافات جوهرية، وقرر آيزنكوت وقف المحادثات مع نتنياهو وحزب الليكود، معلناً عزمه تشكيل حكومته خلال الأسبوع الجاري.

وتتجاوز الخلافات الملف الإيراني إلى قضايا التناوب على رئاسة الحكومة، وتجنيد اليهود المتشددين، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023.

ووفق موقع «واي نت»، تتوقع مصادر سياسية أن يعلن آيزنكوت نجاحه في تشكيل الحكومة خلال أيام، على أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الكنيست (الإثنين) القادم، فيما يبحث إمكانية تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من الكتل العربية، بعد أن أظهرت نتائج انتخابات 27 أكتوبر فقدان معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية.

وفي سياق المفاوضات، يطالب رئيس حزب «معاً» نفتالي بينيت بحقيبة المالية بصلاحيات موسعة، ورئاسة لجنة المالية في الكنيست، إلى جانب إسناد وزارة المواصلات إلى كيرن تيرنر، كما ينتظر مقترح آيزنكوت بشأن قانون التجنيد، ويطالب بتشكيل لجنة وزارية لشؤون قوات الاحتياط.