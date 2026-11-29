تتجه الحسابات العسكرية الأمريكية إلى ما وراء المدار الأرضي، مع استعداد وزارة الحرب الأمريكية لاحتمال اندلاع صراعات عسكرية في الفضاء المحيط بالقمر، في ظل تصاعد المنافسة الإستراتيجية مع الصين، وتزايد الاهتمام بالسيطرة على المناطق الفضائية التي قد تتحول إلى ساحات مواجهة في حروب المستقبل.

وكشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، عن هذا التوجه خلال كلمة ألقاها في 16 سبتمبر الماضي، أمام مؤتمر الجو والفضاء والفضاء السيبراني بولاية ماريلاند، مؤكداً ضرورة استعداد القوات الأمريكية للقتال والصمود والانتصار في بيئات متنازع عليها عالمياً، «من قاع البحار إلى الفضاء المحيط بالقمر».

ولم يحدد كين ما إذا كان حديثه يشمل احتمال القتال على سطح القمر نفسه، بحسب موقع «ديفينس وان»، لكنه حذر من أن الحروب المقبلة قد تدور في بيئات لا تضمن للقوات حرية الوصول، أو تأمين مناطقها الخلفية، أو استمرار خطوط الإمداد.

السيطرة على الفضاء.. أولوية عسكرية

وفي 20 أكتوبر الماضي، عزز وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث هذه الرؤية، قائلاً إن السيطرة على أعماق البحار والفضاء المحيط بالقمر ستمنح صاحبها الأفضلية في الحرب المقبلة، وذلك بعد تصريحات لوزير القوات الجوية تروي مينك تحدث فيها عن امتلاك الولايات المتحدة أسلحة للسيطرة على الفضاء تعمل في المدار.

ولم تقتصر التحركات الأمريكية على التصريحات، إذ طرحت وزارة القوات الجوية في 2 نوفمبر طلباً للحصول على معلومات من الشركات بشأن تطوير منظومة تضم ما يصل إلى خمس مركبات فضائية لتلبية احتياجات عسكرية، على أن تصبح جاهزة بحلول أواخر عام 2029، تمهيداً لإنشاء شبكة أوسع من الأقمار الصناعية.

وذكر موقع «سبيس نيوز» أن البنتاغون لم يحسم بعد طبيعة مهمات هذه المركبات أو حمولاتها أو المدارات التي ستعمل فيها، فيما يُتوقع بدء التشغيل الأولي للمنظومة عام 2031.

محيط القمر.. منطقة خارج الرصد

وفي مؤشر على اتساع الاهتمام العسكري والاستخباراتي بهذه المنطقة، نقلت مجلة «أفييشن ويك» في 24 نوفمبر الجاري عن مسؤول الاستخبارات العسكرية الأمريكية مايكل أوسوفسكي قوله إن الفضاء المحيط بالقمر أصبح مصدر قلق للأجهزة الاستخباراتية الأمريكية.

وكشف اللواء ستيفن بوردي، المسؤول عن برامج التسليح المتقدمة في القوات الفضائية الأمريكية، عن محدودية قدرات الرصد خارج المدار المتزامن مع الأرض، قائلاً: «كل الأضواء مطفأة. لا نعرف ماذا يحدث هناك».

وتعكس هذه التصريحات تحدياً يتعلق بقدرة الولايات المتحدة على مراقبة الأنشطة الفضائية في المناطق البعيدة عن الأرض، في وقت تتزايد فيه أهمية محيط القمر ضمن الحسابات العسكرية والإستراتيجية للقوى الكبرى.

الصين تدخل سباق القمر

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تصاعد التنافس الأمريكي الصيني على استكشاف القمر، وسط خطط البلدين لتنفيذ مهمات هبوط مأهولة، واهتمام متزايد بقطبه الجنوبي، الذي يُعتقد أنه يضم احتياطيات من الجليد المائي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في إنتاج المياه والأكسجين والوقود.

وفي المقابل، تشغل الصين قمراً للاتصالات بالقرب من القمر، وتنفذ مهمات روبوتية لاستكشاف جانبه البعيد، بما يعكس اتساع حضورها في الأنشطة الفضائية خارج المدار الأرضي.

معاهدة 1967.. أين تقف الحدود العسكرية؟

ويفتح التوسع في الحديث عن عسكرة الفضاء المحيط بالقمر تساؤلات بشأن الالتزامات القانونية الدولية، خصوصاً معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي تحظر إقامة القواعد والمنشآت العسكرية، واختبار الأسلحة، وإجراء المناورات العسكرية على الأجرام السماوية، فضلاً عن حظر وضع أسلحة الدمار الشامل في المدار حول الأرض أو على الأجرام السماوية.

لكن المعاهدة لا تحظر بصورة عامة استخدام الأصول الفضائية ذات الأغراض العسكرية في المدارات، وهو ما يثير نقاشاً قانونياً بشأن الحدود الفاصلة بين الاستخدام العسكري للفضاء والأنشطة المحظورة على سطح القمر، في وقت تتسع فيه المنافسة الدولية لتشمل مناطق لم تكن حتى وقت قريب ضمن الحسابات التقليدية للصراعات العسكرية.