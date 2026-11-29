أحبط جهاز المخابرات العامة السوداني مساراً لتهريب أكثر من نصف مليون لتر من المواد البترولية المخصصة لولاية الخرطوم، إلى مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع غرب البلاد، وأوقف مسؤولين في شركات مشتبه بتورطها في العملية.



وقال الجهاز، في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء «سونا»، إن عملية أمنية نفذتها هيئة أمن ولاية الخرطوم والإدارة العامة للنقل والخدمات البترولية أسفرت عن ضبط 18 شاحنة، بينها 15 تحمل وقوداً مصدقاً به لمؤسسات خدمية وإنتاجية، إضافة إلى اكتشاف 6 ناقلات أخرى أخفيت بحمولاتها في مناطق متفرقة من الولاية.

قيادات حكومية وأمنية خلال زيارتها للناقلات المضبوطة التهريب



وأوضح أن الكميات المضبوطة تجاوزت نصف مليون لتر، بينها 114 ألف لتر من الجازولين عُثر عليها في الناقلات المخفية، مشيراً إلى أن الكميات تمثل قرابة نصف حصة الولاية، وكان يفترض توجيهها إلى المستشفيات والجامعات والمخابز والمزارع وغيرها من القطاعات الحيوية.



وكشفت التحريات، بحسب البيان، عن تلاعب في إجراءات التصديق على الوقود وتسوية العهد، من خلال حصول شركات على تصاديق متتالية دون تقديم ما يثبت تسليم الكميات السابقة للجهات المستفيدة.



وأعلن الجهاز التحفظ على المضبوطات وتأمين مواقعها، وتوقيف مديري الشركات المشتبه في تورطهم، تمهيداً لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى المحاكمة.

الأجهزة الأمنية تطلع على الشاحنات المضبوطة



وتأتي العملية وسط تشديد السلطات السودانية الرقابة على توزيع الوقود، وضمان وصوله إلى القطاعات الخدمية، في ظل تداعيات الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وما خلفته من نزوح واسع وأزمة إنسانية متفاقمة.