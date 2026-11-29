وثّقت دراسة بحثية حديثة حجم دعم السعودية الشامل في اليمن خلال الفترة من 2015 إلى 2025م، كاشفةً أن إجمالي الدعم السعودي بلغ نحو 22 مليار دولار أمريكي في التقديرات التجميعية، جمع بين الاستجابة الإنسانية الطارئة، والتنمية المستدامة، والدعم الاقتصادي المباشر، والمسارات الدبلوماسية الداعمة للسلام والاستقرار.



وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الإستراتيجية بالاستناد إلى تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وخدمة التتبع المالي للأمم المتحدة (FTS)، وبيانات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن المملكة تصدّرت قائمة الداعمين الدوليين والإقليميين لليمن خلال العقد الماضي، متجاوزةً نماذج التمويل التقليدية إلى بناء منظومة متكاملة تعالج جذور الانهيار المؤسسي والاقتصادي.



نصف التمويل الإنساني الدولي



وأظهرت البيانات الأممية الواردة في الدراسة أن السعودية ساهمت بمبلغ 9.91 مليار دولار أمريكي في خطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن خلال الفترة (2015–2025م) من إجمالي 20.09 مليار دولار مستلمة، وهو ما يمثل 49.34% من إجمالي التمويل الدولي المخصص لتلك الخطط.

دعم أغاثي سعودي



وبيّنت الأرقام أن المساهمات السعودية سجلت ذروتها عام 2021 بنحو 1.49 مليار دولار، فيما ارتفعت نسبة مساهمة المملكة من إجمالي التمويل المستلم لخطط الاستجابة في السنوات الثلاث الأخيرة مع تراجع التمويل الدولي، لتصل إلى 85.57% عام 2023، و84.62% عام 2024، و94.45% عام 2025، بينما وصل عدد المستفيدين من خطط الاستجابة إلى 13.7 مليون شخص في ذروة عام 2019.



وعلى صعيد المشاريع الإنسانية الطارئة الموثقة عبر خدمة التتبع المالي للأمم المتحدة (FTS)، نفّذت السعودية 1,217 مشروعاً بقيمة 4.79 مليار دولار أمريكي، تصدّرها قطاع الأمن الغذائي والزراعي بـ1.51 مليار دولار عبر 157 مشروعاً، يليه قطاع الصحة بـ1.07 مليار دولار عبر 692 مشروعاً، ثم دعم وتنسيق العمليات الإنسانية بـ686.7 مليون دولار (30 مشروعاً)، والحماية بـ401.4 مليون دولار (66 مشروعاً)، والمياه والإصحاح البيئي بـ245.8 مليون دولار (56 مشروعاً)، والإيواء والمواد غير الغذائية بـ217 مليون دولار (68 مشروعاً).



12 مليار دولار للاقتصاد والتنمية



وفي المسار الاقتصادي والتنموي، رصدت الدراسة دعماً سعودياً تجاوزت قيمته 12 مليار دولار أمريكي، شمل ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني بنحو 3.2 مليار دولار، ومنح المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي نفّذ منذ تأسيسه عام 2018 وحتى عام 2025 نحو 268 مشروعاً ومبادرة تنموية بقيمة تجاوزت 1.14 مليار دولار في ثمانية قطاعات حيوية عبر معظم المحافظات اليمنية، بالشراكة مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ومنظمات الأمم المتحدة وشبكة واسعة من الشركاء المحليين.



السعودية طبّقت مقاربة الترابط بين الإغاثة والتنمية والسلام



وفي تعليقه على نتائج الدراسة، أكد رئيس جامعة سقطرى الدكتور أحمد الجونة لـ«عكاظ»، أن الدور السعودي في اليمن لا يمكن اختصاره في خانة المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن المملكة تعاملت مع الأزمة اليمنية بوصفها أزمة مركّبة تتطلب استجابة مركّبة.

مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن

وقال الجونة: «في الوقت الذي اكتفى فيه معظم المانحين الدوليين بتمويل خطط الاستجابة الإنسانية، قدّمت السعودية منظومة متكاملة جمعت بين الإغاثة التي تحفظ الحياة، والتنمية التي تعيد بناء القدرة، والدعم الاقتصادي الذي يحمي استقرار الدولة، حيث تحمّلت ما يقارب نصف التمويل الإنساني العالمي لليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتوازي مع ذلك نفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدداً كبيراً من المشاريع في التعليم والصحة والمياه والطاقة والطرق، وهي مشاريع لا تعالج الجوع ليوم واحد بل تعيد بناء قدرة المؤسسات على خدمة المواطنين».



وأضاف أن الدعم الاقتصادي عبر الودائع في البنك المركزي ودعم الموازنة والوقود كان العامل الحاسم في منع انهيار العملة واستمرار الخدمات الأساسية، وهو الدور الذي لا يستطيع أي مانح إنساني القيام به، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية للتجربة السعودية تكمن في أنها طبّقت عملياً وقبل أن يتحول إلى شعار دولي مقاربة الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، حيث تصبح الإغاثة جسراً للتعافي، والتعافي أساساً للاستقرار، والاستقرار مدخلاً للسلام.



الدعم السعودي سخي ومتواصل.. والمجتمع الدولي مطالب بردع الحوثي



من جانبه، ثمّن وكيل وزارة الثقافة والسياحة اليمنية حسين السكاب لـ«عكاظ» الدعم السعودي اللامحدود لليمن وقيادته وشعبه، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والحكومة والشعب السعودي على مواقفهم الأخوية الصادقة ووقوفهم إلى جانب اليمن في مختلف الظروف والمراحل.



وشدّد السكاب على أنه في ظل هذا الدعم المتواصل والسخي، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية ممارسة انتهاكات لم تعد مجرد أحداث عابرة، بل أصبحت مأساة إنسانية تهدد أمن المجتمع واستقرار المنطقة بأكملها، مؤكداً أن القصف والتهجير وقتل الأطفال واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية جرائم لا يجوز السكوت عنها.

قوافل إغاثية تتجه إلى اليمن.



وطالب وكيل وزارة الثقافة والسياحة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن اليوم بموقف جاد يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات رادعة تنهي الإرهاب الحوثي وتحمي المدنيين وتمكّن اليمنيين من استعادة دولتهم ومؤسساتهم الشرعية، معتبراً أن الصمت أمام هذه الجرائم يُعد من أكبر الجرائم الإنسانية.



الدعم الاقتصادي منع انهيار الدولة ووصل أثره إلى كل بيت



بدوره، أوضح رئيس المجلس الشعبي الجنوبي بمحافظة شبوة سيلان حنش لـ«عكاظ» أن الدعم السعودي لليمن منذ بداية التحالف بل وقبل ذلك تميّز بأنه لم يكن استجابة إنسانية طارئة فقط، بل مساراً متكاملاً جمع بين الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار والدعم الاقتصادي، لافتاً إلى أنه بينما ركّز معظم المانحين الدوليين على الجانب الإنساني والغذاء والدواء والإيواء، ذهبت المملكة أبعد من ذلك إلى معالجة أسباب الانهيار نفسها، وهي مؤسسات الدولة والعملة والموازنة والبنية التحتية، مدركةً منذ بداية الأزمة أن انهيار مؤسسات الدولة سيكون أخطر من الحرب نفسها.



وبيّن حنش أن الدعم السعودي الاقتصادي شمل ودائع ومنحاً للبنك المركزي اليمني أسهمت في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف، ودعماً متواصلاً للموازنة العامة ومنحاً للمشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء ودعماً مستمراً للرواتب والنفقات التشغيلية، مضيفاً: «هذا النوع من الدعم لا يظهر في صور المساعدات، لكن أثره يصل إلى كل بيت؛ فالراتب يعني أسرة تشتري غذاءها ومتجراً يعمل ومؤسسة حكومية لا تنهار».



وأشار إلى تحوّل المسار نحو التنمية والبناء عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاعات الصحة ببناء وتجهيز مستشفيات ومراكز للقلب والكلى والأمومة والطفولة، والمياه بمعالجة شحها عبر الإدارة والطاقة المتجددة، والنقل بتأهيل المطارات والموانئ والطرق الرئيسية، والتعليم والزراعة وبناء القدرات وتمكين المرأة والشباب وترميم المواقع التراثية، بالتوازي مع استمرار الإغاثة عبر مركز الملك سلمان ومشروع «مسام» لنزع الألغام، مؤكداً أن «الدعم الإنساني ينقذ اليوم، لكن الدعم الاقتصادي والتنموي ينقذ الغد»، وأن هذا الدعم تواصل رغم الهجمات الإرهابية الحوثية على مدن المملكة ومنشآتها والمخاطر الأمنية والاقتصادية، وتطور من دعم عسكري للشرعية إلى دعم مؤسسي واقتصادي وتنموي لبناء يمن قادر على إدارة مؤسساته والعيش بسلام مع جواره.