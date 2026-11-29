أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن فك الحصار عن محافظة تعز وفتح الطريق أمام سكانها إلى لحج وعدن وعودة النازحين إلى ديارهم «واجب في أعناق قيادة الدولة»، متعهداً بتحويل هذا الالتزام إلى واقع على الأرض، ومشدداً على المضي في عملية «فجر اليمن» بمراحلها المدروسة حتى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة في صنعاء.



وقال العليمي، في خطاب عشية الذكرى الـ59 لعيد الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر، إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صعّدت عملياتها في ريف تعز وقطعت الطرق المؤدية إلى عدن، وضاعفت معاناة السكان بحرمانهم من المياه والغذاء والدواء، مؤكداً أن المحافظة صامدة رغم مرور ثلاثة أشهر على التصعيد.



الجندي الصامد في موقعه يستحق القيادة



وأقرّ العليمي بحدوث تراجعات عسكرية في بعض المواقع وإعادة تموضع وحدات من القوات، إلى جانب وقوع أخطاء، مؤكداً أن قيادة الدولة راجعت قراراتها واتخذت إجراءات للتصحيح، وأنها ستحاسب المقصرين، قائلاً إن الجندي الذي ثبت في موقعه يستحق قيادة تليق بشجاعته وتضحياته.



وشدد، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، على قدرة القوات الحكومية، بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، على استعادة المبادرة، موضحاً أن الأولوية تتمثل في مواصلة عملية «فجر اليمن» وصولاً إلى إنهاء الانقلاب وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.



ودعا الرئيس اليمني مشايخ القبائل والوجهاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم في جبهات القتال، محذراً من أن المليشيا تستنزف أبناء اليمن في معارك تخدم مشروع الإمامة، بعد استيلائها على أسلحة الدولة ومواردها، وفرض الجبايات على المواطنين.



إيران أشعلت الحرب وحولت اليمن منصة لابتزاز العالم



واتهم العليمي النظام الإيراني بإشعال الحرب وإمداد الحوثيين بالسلاح والخبراء، وتحويل اليمن إلى منصة لابتزاز العالم وتهديد الأمن والسلم الدوليين، داعياً المجتمع الدولي إلى منع تدفق الأسلحة الإيرانية وملاحقة ممولي الحرب، ودعم فتح الطرق والإفراج الفوري عن جميع المختطفين.



وأشار إلى أن الهجمات الحوثية خلال التصعيد شملت آلاف القذائف والطائرات المسيّرة الانتحارية ومئات الصواريخ الباليستية، واستهدفت منشآت مدنية ومطاري عدن والريان ومواقع أمنية ومخيمات للنازحين في عدد من المحافظات.



وجدد العليمي تقديره للسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مثمناً دعمها السياسي والعسكري والإنساني لليمن، ومؤكداً أن هذا الدعم كان ركيزة أساسية لصمود اليمنيين ومؤسساتهم الوطنية.



ملتزمون بحل منصف للقضية الجنوبية



وفي الشأن السياسي، أكد العليمي حق أبناء الجنوب في تحقيق تطلعاتهم المشروعة، وأن تنال قضيتهم العادلة حلاً منصفاً وفق ما يقررونه بإرادتهم الحرة في أي تسوية وطنية، مشدداً على أن تضحيات اليمنيين في مختلف المحافظات تجسد وحدة المصير في مواجهة التهديدات والانقسامات.