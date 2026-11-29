جددت إيران رفضها السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية التي تعرضت للقصف، مشترطة إدانة الهجمات العسكرية قبل استئناف عمليات التفتيش.



وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم (الأحد)، إن الوكالة لا يحق لها المطالبة بتفتيش المنشآت المستهدفة دون التنديد بالضربات، فيما زعمت طهران أن المعلومات التي يجمعها المفتشون قد تُستخدم في شن هجمات جديدة.



وفي المقابل، تطالب الوكالة الدولية بعودة مفتشيها لتقييم الأضرار وتحديد وضع المنشآت النووية، مؤكدة أنها لم تتمكن من تفتيش المواقع التي تعرضت للقصف منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.



ويتزامن التصعيد مع تفاقم الأزمة الاقتصادية الإيرانية تحت وطأة الحرب والحصار البحري الأمريكي؛ إذ تجاوزت أسعار الغذاء ضعف مستوياتها قبل عام، وسجل الريال تراجعاً قياسياً أمام الدولار، فيما تتزايد انقطاعات الكهرباء ونقص إمدادات الطاقة.



ووصف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الوضع الاقتصادي بأنه «حرب صامتة»، قائلاً لمواطنيه: «ليس لدينا أموال»، في ظل ضغوط معيشية متصاعدة وغياب أفق واضح لإنهاء الصراع، وفق شبكة «إن بي سي نيوز».