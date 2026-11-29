اتهم وزير النقل اليمني محسن العمري مليشيا الحوثي الإرهابية بتحويل المطارات والموانئ الخاضعة لسيطرتها إلى منشآت عسكرية، وتسخيرها لتهريب الأسلحة وإدارة عمليات تستهدف الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.



وقال العمري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم (الأحد)، إن المليشيا جرّدت المطارات والموانئ من وظائفها المدنية والإنسانية، وحوّلتها إلى أدوات لخدمة مخططاتها التخريبية، مشيراً إلى استغلال موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في تهريب الأسلحة ومكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ.



وأضاف أن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء سابقاً لاستقدام خبراء من إيران وحزب الله والحشد الشعبي، وتسهيل فرار قياداتهم، مؤكداً أن المليشيا لم تكتفِ بالسيطرة على ميناء الحديدة ونهب إيراداته، بل حولته إلى مركز لإدارة عملياتها ضد الداخل اليمني والسفن التجارية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.



وأوضح وزير النقل أن أرصفة الميناء ومرافقه تحولت، بحسب قوله، إلى مخازن للأسلحة والصواريخ ومقار لإقامة خبراء وضباط من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، الذين يشاركون المليشيا في تصعيدها الأخير ضد المناطق المحررة.



وحذّر العمري من أن توظيف ميناء الحديدة لأغراض عسكرية جعله مصدراً لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وعرّض سلامة العاملين والتجار وحركة الملاحة البحرية لمخاطر جسيمة، فضلاً عن تقويض الثقة الدولية بسلامة تشغيل المنشآت الحيوية.



وشدد على أن قطاع النقل يمثل شرياناً أساسياً لحياة المواطنين والاقتصاد الوطني، وينبغي تحييده عن الصراعات والاستخدامات العسكرية، وأن تظل المطارات والموانئ والطرق والمنشآت اللوجستية مخصصة لخدمة المدنيين والتجارة والإغاثة الإنسانية، لا لتوفير غطاء للأنشطة المسلحة وشبكات التهريب.



وأكد العمري أن استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطاتها على الموانئ والمطارات والمنشآت الحيوية باتت ضرورة وطنية وأمنية واقتصادية، وخطوة أساسية لإعادة قطاع النقل إلى دوره الطبيعي وتعزيز أمن اليمن واستقرار المنطقة.