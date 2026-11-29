أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 723 عملية استهداف لمواقع مليشيا الحوثي الإرهابية في 9 جبهات قتالية، أسفرت عن تحييد 123 من قياداتها وعناصرها، وتدمير وإعطاب 72 آلية ووسيلة قتالية، ضمن عملية «فجر اليمن».



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الأحد)، إن القوات تواصل تنفيذ عملياتها التعرضية ضد المليشيا، واستهداف قدراتها العسكرية ورصد تحركاتها والتعامل معها في مختلف محاور وجبهات القتال.



وأوضح النزيلي أن العمليات تركزت في جبهات تعز ومأرب والجوف ولحج وأبين والضالع وشبوة ويافع وميدي، بمشاركة المقاومة الشعبية وإسناد الطيران الحربي والمسيّر، واستهدفت مواقع المليشيا وتجمعاتها وتحصيناتها وآلياتها ومرابض أسلحتها ومنصات إطلاق الصواريخ، إضافة إلى ورشة لتجميع قطع الطائرات المسيّرة، مؤكداً إسقاط عدد من المسيّرات المعادية التابعة للحوثيين.



وبيّن المتحدث أن حصيلة العمليات خلال الساعات الماضية بلغت 723 استهدافاً، بينها 36 غارة جوية، و612 ضربة بمدفعية الميدان، و57 عملية بالطيران المسيّر، و18 ضربة بالراجمات، وأسفرت عن تحييد 123 من قيادات وعناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب 72 آلية ووسيلة قتالية.



وفي سياق متصل، اتهم النزيلي مليشيا الحوثي بمواصلة استهداف المدنيين، مشيراً إلى سقوط ثلاثة قتلى، بينهم طفل يبلغ 10 سنوات، وإصابة مواطن آخر جراء قصف بطائرة مسيّرة استهدف الخط العام في شارع الثلاثين بمدينة تعز، فيما أصيبت امرأة بشظايا قذائف هاون أطلقتها المليشيا على قرى الأقروض في مديرية صبر.



وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة استمرار تنفيذ مهام عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها كاملة، مشدداً على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية.