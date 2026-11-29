شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي على جعل العودة الآمنة لمن يتركون القتال في صفوف مليشيا الحوثي أولوية لدى السلطات المحلية، مجدداً التأكيد على التزام الدولة بضمان سلامتهم وكرامتهم.



وأكد العليمي أن عملية «فجر اليمن» تستهدف استعادة مؤسسات الدولة وأمن اليمنيين وحقوقهم، وليست للانتقام أو تصفية الحسابات، وذلك خلال لقائه محافظ البيضاء الجديد حسين العجي العواضي، عقب أدائه اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه في المنصب.



وأشاد العليمي بمواقف أبناء محافظة البيضاء وتضحياتهم في مقاومة الإمامة والدفاع عن النظام الجمهوري ومواجهة مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية، مثمناً رفضهم دعوات التحشيد الحوثي والزج بأبنائهم في معارك الجماعة.



وقال إن الدولة تعول على أبناء البيضاء وإرثهم الجمهوري في حماية محافظتهم والإسهام في استعادة أمن اليمن واستقراره، مؤكداً أن موقع المحافظة الاستراتيجي يجعلها في قلب معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.



ووجه العليمي المحافظ الجديد بالعمل مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، ومتابعة أوضاع المواطنين والنازحين وأسر الشهداء والجرحى والمحتجزين.