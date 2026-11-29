أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ضبط 38 خلية مرتبطة بمليشيا الحوثي خلال العام الحالي، مؤكدة إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف تنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات وضرب منشآت حيوية، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الأنشطة التخريبية وحماية الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.



وأوضحت الوزارة أن التحقيقات مع عناصر الخلايا المضبوطة كشفت عن تلقيهم تدريبات خارج اليمن، شملت إيران ولبنان وسورية، مشيرة إلى أن هذه التدريبات ارتبطت بمهام أمنية واستخباراتية وعمليات تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.



وبحسب التصريحات الصادرة عن الداخلية اليمنية، فإن الخلايا التي جرى تفكيكها كانت تعمل وفق مخططات منظمة، تضمنت الإعداد لعمليات اغتيال وتفجيرات، واستهداف منشآت حيوية ومواقع ذات أهمية أمنية واقتصادية، في مسعى لإرباك الوضع الأمني وتقويض مؤسسات الدولة.



وتأتي هذه العمليات الأمنية في ظل تصاعد التحذيرات الحكومية اليمنية من تنامي الأنشطة الاستخباراتية للحوثيين، واستخدام المليشيا شبكات سرية لتنفيذ عمليات تجسسية وتخريبية، إلى جانب محاولات استقطاب عناصر محلية وتجنيدها لتنفيذ مهام داخل المدن والمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.



وتتهم الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بالاستعانة بخبرات خارجية في تطوير قدراتها العسكرية والأمنية، خصوصاً في مجالات صناعة المتفجرات والطائرات المسيّرة والتجسس، فضلاً عن الاستفادة من الدعم والتدريب المرتبطين بإيران.



وتؤكد وزارة الداخلية أن تفكيك الخلايا الإرهابية يأتي ضمن إستراتيجية لتعزيز العمل الاستخباراتي وتطوير التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وملاحقة الشبكات المرتبطة بالحوثيين، وإحباط مخططاتها قبل تنفيذها.