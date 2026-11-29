تتجه إسبانيا إلى استحقاق انتخابي مفصلي، اليوم الأحد، مع تصاعد المنافسة بين الاشتراكيين والمحافظين، وسط مؤشرات استطلاعات الرأي على تقدم حزب الشعب المحافظ، واحتمال دخوله في تحالف مع حزب «فوكس» اليميني المتطرف، ما قد يفتح الباب أمام عودة اليمين المتطرف إلى الحكومة للمرة الأولى منذ استعادة الديمقراطية عام 1975.



وتأتي الانتخابات المبكرة في ظل تراجع قدرة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز على تمرير التشريعات، بعد سنوات من الحكم عبر ائتلافات أقلية اعتمدت على دعم أحزاب يسارية وإقليمية. وواجهت حكومته ضغوطاً متزايدة على خلفية أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة والاتهامات بالفساد التي طالت شخصيات مقربة منه.



ويتنافس سانشيز مع حزب الشعب بقيادة ألبرتو نونيث فيخو، الذي يطرح نفسه بديلاً للحكومة الحالية، مستنداً إلى برنامج يركز على الاقتصاد والإسكان وتشديد سياسات الهجرة. إلا أن حسابات البرلمان تجعل حزب «فوكس» بقيادة سانتياغو أباسكال طرفاً محورياً في تحديد شكل الحكومة القادمة. ويتبنى «فوكس» مواقف متشددة تجاه الهجرة، تشمل ترحيل الأجانب المدانين، ومنح الإسبان أولوية في قوائم انتظار الإسكان، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز صلاحيات الحكومة المركزية وخفض الضرائب والتراجع عن عدد من السياسات الاجتماعية التقدمية.



في المقابل، يدافع سانشيز عن استقبال المهاجرين باعتباره عاملاً داعماً للاقتصاد، ويستند إلى مؤشرات النمو الاقتصادي ورفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح سوق العمل، الذي أسهم في تراجع البطالة. بيد هذه المكاسب لم تبدد استياء قطاعات من الإسبان بسبب ارتفاع الإيجارات وصعوبة امتلاك المنازل، خصوصاً بين الشباب. وتتصدر أزمة الإسكان والهجرة ملفات الحملة الانتخابية، إذ يدعو الاشتراكيون إلى تنظيم سوق الإيجارات وحماية المستأجرين، فيما تعهد فيخو ببناء مليون مسكن جديد، إلى جانب تشديد القيود على الهجرة غير النظامية.



ويضم البرلمان الإسباني 350 مقعداً، ويتطلب تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 176 نائباً في التصويت الأول، ما يجعل التحالفات البرلمانية عاملاً حاسماً. وقد يختار «فوكس» المشاركة في الحكومة والحصول على حقائب وزارية، أو تقديم الدعم لحزب الشعب من خارجها. وتتجاوز تداعيات هذا الاستحقاق الداخل الإسباني، إذ إن وصول «فوكس» إلى الحكومة سيعكس اتجاهاً أوسع لصعود أحزاب اليمين القومي في أوروبا، ما قد ينعكس على سياسات مدريد تجاه الهجرة والملفات الاجتماعية، في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي تراجعاً في عدد الحكومات التي يقودها يسار الوسط.