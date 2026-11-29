في انتهاك جديد للسيادة السورية، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلاك الشائكة، الطريق الرئيسي المؤدي إلى سد المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط، أحد أهم السدود المائية في الجنوب السوري، وسط مخاوف من فرض مزيد من القيود على وصول السكان والمزارعين إلى مصادر المياه والأراضي الزراعية المحيطة بالسد.

وأكدت مصادر وشهود عيان أن دورية إسرائيلية توغلت في محيط السد، وأغلقت بالأسلاك الشائكة الطريق الذي يربطه بالأراضي الزراعية والقرى المجاورة، ما أعاق حركة الأهالي والآليات الزراعية.

وطوقت القوات الإسرائيلية محيط السد وأغلقت المداخل المؤدية إليه، وسط مخاوف من التحكم بأحد أهم الموارد المائية في المنطقة.

جاء إغلاق الطريق بعد ثلاثة أيام من تعرض أطراف السد لقصف مدفعي إسرائيلي، (الأربعاء) الماضي، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب صحيفة «الثورة» السورية.

يذكر أن سد المنطرة أكبر سدود محافظة القنيطرة الستة، إذ تبلغ طاقته التخزينية نحو 40 مليون متر مكعب من المياه، أي ما يقارب نصف إجمالي السعة التخزينية لسدود المحافظة.

يقع السد في أعالي وادي الرقاد، ويتغذى من مياه الوادي ومياه الأمطار المتدفقة من المرتفعات المحيطة، كما يؤدي دوراً حيوياً في ري الأراضي الزراعية وتغذية المنظومة المائية الممتدة نحو ريف درعا الغربي.

ومنذ مطلع عام 2025، شهد محيط السد توغلات إسرائيلية متكررة، ترافقت مع قيود على وصول الكوادر الفنية المكلفة بأعمال الصيانة والتشغيل، فضلاً عن منع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم في مناسبات عدة. فيما أثارت هذه الإجراءات مخاوف من تداعياتها على الأمن المائي والغذائي وسبل عيش السكان الذين يعتمد كثير منهم على الزراعة وتربية المواشي.

وأفادت مصادر محلية بتدمير القوات الإسرائيلية منزلاً غير مأهول ومنشأة لتصريف المياه غرب قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، فضلاً عن إقامة حواجز عسكرية في محيط قرية الصمدانية الشرقية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، وسعت إسرائيل نطاق انتشارها العسكري في الجنوب السوري، متجاوزة المنطقة العازلة المنصوص عليها في اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

في حين طالبت الحكومة السورية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف توغلاتها والانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها عقب سقوط النظام السابق، مؤكدة تمسكها بسيادتها على كامل أراضيها.