أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي، أن السعودية لا تعاني من نقص في الصواريخ الاعتراضية ولديها القدرة على الدفاع عن نفسها.

وشدد المالكي في مقابلة مع وكالة "رويترز"، اليوم (الأحد)، أن عدن "خط أحمر"، مؤكداً أن التحالف سيتخذ كل ما يلزم لحمايتها. وقال إن التحالف سيواصل الضغط العسكري على مليشيات الحوثي. وأشار إلى أن التحالف مستمر بدعم الحكومة اليمنية لتحقيق هدفها. وأكد المتحدث الرسمي أن التحالف يحقق الهدف بتدمير منصات الإطلاق والمسيّرات.



وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بدأت اليوم، عملية عسكرية بعد طلبها من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى في الحديدة، ونشرت خريطة توضيحية للموقع المطلوب إخلاؤه. وأعلن التحالف أنه ينفذ رداً عسكرياً على استهداف مليشيات الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية. ويقع ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة على البحر الأحمر، وهو مخصص لتحميل وشحن النفط الخام من محافظات مأرب والجوف. وتبلغ سعة الميناء الذي بدأ تشغيله عام 1985 نحو 3 ملايين برميل نفط. وأكدت مصادر من الحديدة سماع دوي انفجارات من جهة ميناء رأس عيسى.



وكان اللواء المالكي، أعلن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة استخدمتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتدائها على جازان اليوم. وأفاد بأن الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الشرقية، وسقوط شظايا الاعتراض دون وقوع إصابات بين المدنيين. وأكد اللواء المالكي أن محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها. وأعلن تحالف دعم الشرعية في وقت مبكر من صباح (الأحد)، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته "الميليشيا الحوثية الإرهابية" باتجاه الرياض.