انتهى الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، اليوم (الأحد)، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة، دون بيان بشأن نتيجته، بحسب ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



اجتماع متزامن بين فريقي التفاوض



وأفاد حزب "يشار" بأن الاجتماع بدأ بتلقي إحاطة أمنية، على أن يعقبه بحث مفاوضات تشكيل الحكومة، مشيراً إلى انعقاد اجتماع متزامن بين فريقي التفاوض التابعين لحزبي "يشار" و"ياحاد" بقيادة نفتالي بينيت. ولا يُتوقع أن يشارك بينيت في الاجتماع بين آيزنكوت ونتنياهو، رغم أنه الزعيم الوحيد في تكتل آيزنكوت الذي يدعم تشكيل حكومة وحدة مع حزب "الليكود"، وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وجاء الاجتماع بعد ساعات من إعلان نتنياهو، (السبت)، استعداده لتولي رئاسة الحكومة بالمرتبة الثانية في اتفاق للتناوب مع آيزنكوت، الذي منح "الليكود" مهلة 24 ساعة للتوصل إلى اتفاق ائتلافي. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو يطالب بالبقاء في منصب رئيس الوزراء لفترة لم يحددها قبل بدء تطبيق اتفاق التناوب، بهدف الإشراف على أي تطور أمني محتمل يتعلق بإيران، وهو شرط أفادت التقارير بأن آيزنكوت رفضه بشكل قاطع.



اتهامات لليكود بالتهرب



واتهم آيزنكوت "الليكود" بالتهرب من مفاوضات يسعى فريقه إلى إجرائها منذ نحو ثلاثة أسابيع. وأكد أنه يعتزم عرض حكومة لأداء اليمين خلال الأيام القادمة، وأن الخطوط العريضة التي صاغها فريقه ستشكل أساس أي حكومة يقودها. وينتهي تكليف آيزنكوت في 6 ديسمبر، في وقت يدفع مسؤولون في معسكره باتجاه إبلاغ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج قريباً بأنه نجح في تشكيل حكومة، وهي خطوة تمنحه أسبوعاً لعرض الاتفاقات الائتلافية. وأشارت الصحيفة إلى أن آيزنكوت ما زال يجري مشاورات بشأن توقيت الإبلاغ. وأعلن نتنياهو (السبت)، للمرة الأولى علناً، استعداده لأن يتولى آيزنكوت رئاسة حكومة وحدة وطنية أولاً. ودعا إلى مفاوضات فورية، فيما بقي موعد انتقال رئاسة الحكومة إليه ضمن صيغة التناوب مفتوحاً، بما في ذلك ما إذا كان يقبل بأن يتولى آيزنكوت المنصب لعامين كاملين.



خلافات حول قانون التجنيد



وظلّ الخلاف قائماً بشأن تركيبة الائتلاف وقانون التجنيد. وتمسك نتنياهو بالتوصل إلى تفاهم مع الأحزاب اليهودية المتشددة (الحريديم) بشأن القانون، فيما يدفع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت نحو حكومة وحدة تستبعد تلك الأحزاب. ويعارض آيزنكوت مشاركة حزب "القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن جفير. وطالب يائير لَبيد بتنصيب حكومة برئاسة آيزنكوت قبل التفاوض على توسيعها. وكان هرتسوج كلف آيزنكوت في 7 نوفمبر بتشكيل الحكومة، بعدما أسفرت الانتخابات عن برلمان منقسم. وأوصت كتل تضم 67 نائباً بتكليفه، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو، فيما امتنعت كتلة تضم 7 نواب. وقبل إعلان نتنياهو استعداده للتناوب، كان آيزنكوت قد توصل إلى اتفاق مع حزب "الديمقراطيين" بقيادة يائير جولان.