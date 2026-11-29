حكم القضاء العراقي بالسجن المؤبد بحق سبعة مواطنين فرنسيين، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي بينهم كانتان لو برون الذي ظهر في مقاطع فيديو دعائية، وذلك ضمن محاكمة تضم 47 فرنسياً نُقلوا من سورية إلى العراق العام الماضي.



وانضم لو برون المنحدر من قرية لاباستيد رويرو في جنوب فرنسا، إلى التنظيم عام 2014، برفقة زوجته مريم وأطفالهما الأربعة، واتخذ اسم «أبو أسامة الفرنسي»، قبل أن يظهر في مقاطع دعائية للتنظيم إلى جانب فرنسيين آخرين.



وكشفت مجلة «باريس ماتش» الفرنسية، أن لو برون عمل مصمماً ومترجماً في الجهاز الإعلامي للتنظيم، واستخدم مهاراته في برامج التصميم و«فوتوشوب»، للمساهمة في إعداد مجلة «دار الإسلام» الناطقة بالفرنسية، من عددها الأول حتى الأخير عام 2016.



واعترف لو برون خلال مثوله أمام محكمة الكرخ في بغداد منتصف نوفمبر أنه عمل مترجماً ومصمماً للمطبوعات التابعة للتنظيم الإرهابي.



وفي ديسمبر 2018، أبلغ والديه عبر رسالة بأنه سئم الحياة داخل التنظيم ويفكر في تسليم نفسه والعودة إلى فرنسا، مؤكداً استعداده للكشف عما يعرفه.



وقضت المحكمة العراقية بسجن فرنسيين آخرين لمدة 15 عاماً، بعد إدانتهما بتهم مماثلة، وفق «فرانس برس». ويمثل الفرنسيون الـ47 أمام القضاء العراقي منذ سبتمبر الماضي، في إطار إجراءات قضائية تتعلق باتهامات بالانتماء إلى التنظيم والمشاركة في أنشطته.



وأصدر القضاء العراقي في وقت سابق أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 23 فرنسياً آخرين، فيما قضى بسجن ثلاثة فرنسيين لمدة 15 عاماً، في قضايا مرتبطة بالانتماء إلى التنظيم.



وسيطر تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017 على مناطق واسعة من العراق وسورية، وارتكب خلالها انتهاكات واسعة، شملت عمليات قتل جماعي واستعباداً جنسياً للنساء والفتيات، كما استقطب آلاف المقاتلين الأجانب من دول مختلفة، بينها دول أوروبية.



وأعادت فرنسا مئات النساء والأطفال من أفراد عائلات المنتمين إلى التنظيم من سورية، إلا أنها لا تزال ترفض إعادة معظم الرجال المتهمين بالمشاركة في أنشطته، مفضلة أن تتم محاكمتهم في الدول التي نُقلوا إليها أو ارتكبوا فيها الجرائم المنسوبة إليهم.