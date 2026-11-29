توقعت السلطات الإيرانية أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير القادم من أجل إحداث اضطرابات داخلية، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية جراء تدهور الأوضاع المعيشية.

وزعم المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، اليوم (الأحد)، أن "أعداء إيران قد يحاولون إثارة اضطرابات جديدة في البلاد باستخدام مجموعات جرى تسليحها مسبقاً، بالتزامن مع الذكرى السنوية لأحداث يناير"، التي تصفها طهران بمحاولة انقلاب على السلطة، حسبما ذكرت قناة "إس إن إن" الإيرانية.



واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالعمل على وضع المكائد والمؤامرات والاستفزازات عبر مجموعات سلحتاها من أجل تكرار أفعالها في ذكرى 8 و9 يناير"، واعتبر محبي أن الولايات المتحدة تسعى، بعد تعرضها للهزيمة، إلى الثأر وتحقيق بعض النتائج، وفق زعمه.



واندلعت احتجاجات واسعة النطاق في إيران في 28 ديسمبر 2025، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والانهيار المتسارع للعملة الإيرانية وارتفاع الأسعار، قبل أن تمتد إلى مدن ومحافظات عدة، وتتحول إلى احتجاجات سياسية واسعة تطالب بإسقاط النظام. وبلغت ذروتها يومي 8 و9 يناير، بالتزامن مع فرض السلطات قيوداً واسعة على الإنترنت والاتصالات، في وقت وثقت فيه منظمات حقوقية استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيمها، وألقت القبض على آلاف المواطنين حينها. وأعدمت طهران 36 رجلاً على خلفية تلك الاحتجاجات، وفق تقديرات منظمة "إيران هيومن رايتس".