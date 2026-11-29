أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إسقاط 1017 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، في هجوم واسع قالت إنه استهدف مناطق عدة بينها موسكو والقرم، وذلك بعد يوم من إعلانها التصدي لموجة أخرى من الهجمات الجوية بأعداد كبيرة من المسيرات.

وقالت الوزارة في بيان إن منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت المسيرات فوق 18 مقاطعة روسية، إلى جانب منطقة موسكو وجمهورية تتارستان وشبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن عمليات التصدي شملت أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وفورونيج وكالوغا وكورسك وليبيتسك وأوريول وروستوف وريازان وسامارا وساراتوف وسمولينسك وتفير وتولا وأوليانوفسك.

وتأتي الهجمات المعلنة في ظل تصاعد المواجهات الجوية بين روسيا وأوكرانيا، مع تكثيف كييف ضرباتها بالطائرات المسيرة لاستهداف مواقع عسكرية ومنشآت صناعية وبنية تحتية داخل الأراضي الروسية، في محاولة لإلحاق خسائر بالقدرات العسكرية والاقتصادية الروسية وتوسيع نطاق المواجهة بعيدا عن خطوط القتال.

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت إسقاط 1601 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة، إلى جانب خمس قنابل جوية موجهة وصاروخ من منظومة (هيمارس)، في حصيلة تعكس حجم العمليات الجوية التي تقول موسكو إنها تواجهها في الفترة الأخيرة.

وتشير هذه الأرقام الرسمية الروسية، إذا جُمعت على مدى يومين، إلى إعلان إسقاط أكثر من 2600 مسيرة أوكرانية، في موجتين متتاليتين من الهجمات، دون أن تتوافر بصورة مستقلة إمكانية التحقق من إجمالي أعداد المسيرات التي أُطلقت أو جرى اعتراضها.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصاعدًا في استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى، إذ باتت هذه الوسائل من أبرز أدوات الهجمات على المنشآت العسكرية والصناعية ومراكز الطاقة ومواقع الإمداد، فضلًا عن استخدامها في استنزاف منظومات الدفاع الجوي وإرباكها عبر الهجمات المكثفة والمتزامنة.