يمثل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، الإثنين، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في محاكمة تاريخية تتعلق باتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملة مكافحة المخدرات التي شهدت مقتل آلاف الأشخاص، في قضية قد تنتهي بحكم بالسجن مدى الحياة.

وتبدأ المحاكمة في 30 نوفمبر، أمام الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة، حيث يواجه دوتيرتي (81 عاما) ثلاث تهم في إطار اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عن وقائع يُزعم ارتكابها بين نوفمبر 2011 ومارس 2019، خلال فترة توليه مناصب سياسية بينها رئاسة بلدية دافاو ثم رئاسة الفلبين.

وتتضمن قائمة الاتهامات 84 جريمة قتل ومحاولتي قتل، تقول النيابة إنها تمثل عينة من نطاق أوسع بكثير من عمليات القتل التي ارتُكبت في إطار الحملة، فيما يخطط الادعاء لاستدعاء نحو 100 شاهد، قد يدلي عدد منهم بشهاداتهم في ظل إجراءات لحماية هوياتهم.

وتتركز الاتهامات في ثلاثة مسارات: الأول يتعلق بعمليات قتل يُزعم ارتكابها في مدينة دافاو خلال فترة تولي دوتيرتي منصب رئيس البلدية، والثاني بقتل أشخاص صنفتهم السلطات ضمن الأهداف عالية القيمة خلال السنوات الأولى من رئاسته، فيما يتصل المسار الثالث بعمليات قتل ومحاولات قتل خلال حملات مداهمة وتطهير أحياء من تجارة المخدرات بين عامي 2016 و2018.

ويواجه دوتيرتي اتهامات بأنه أسهم في توجيه أو دعم عمليات القتل التي نفذتها الشرطة ومجموعات مسلحة، في إطار سياسة مكافحة المخدرات التي تبناها قبل توليه الرئاسة واستمر خلالها، فيما ينفي دفاعه المسؤولية عن الجرائم المنسوبة إليه، ويجادل بأن الوقائع الواردة في الاتهامات لا ترقى قانونيا إلى جرائم ضد الإنسانية.

وتباينت تقديرات عدد القتلى خلال حملة مكافحة المخدرات في الفلبين بين أكثر من ستة آلاف شخص وفق أرقام الشرطة، ونحو 30 ألفًا وفق تقديرات منظمات حقوقية، فيما تقول النيابة إن الوقائع المدرجة في ملف القضية لا تمثل سوى جزء من إجمالي عمليات القتل المزعومة.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة بمراجعة القضاة مدى فهم دوتيرتي للتهم الموجهة إليه، وسؤاله بشأن الاعتراف بالذنب أو نفي الاتهامات، قبل الاستماع إلى المرافعات الافتتاحية للادعاء وممثلي الضحايا، ثم الدفاع إذا قرر تقديم مرافعة افتتاحية. ومن المنتظر أن تبدأ شهادة أول شاهد بعد المرافعات، فيما تتوقع النيابة استدعاء نحو 100 شاهد خلال سير المحاكمة.

وكان محامو دوتيرتي قد طعنوا في قدرته على المشاركة في المحاكمة، مستندين إلى ما وصفوه بتدهور إدراكي ومشكلات صحية تؤثر في ذاكرته وقدرته على فهم الإجراءات والمساهمة في الدفاع عن نفسه. غير أن قضاة المحكمة خلصوا، عقب تقييم طبي، إلى أنه قادر على المشاركة في الإجراءات القضائية، مع اتخاذ ترتيبات تراعي سنه ووضعه الصحي.

وتشكل المحاكمة اختبارًا بارزًا للمحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مسؤولين سياسيين سابقين عن جرائم يُزعم ارتكابها خلال توليهم السلطة، كما تأتي في وقت تواجه فيه المحكمة ضغوطا وعقوبات أمريكية تستهدف مسؤولين فيها والمؤسسة، ما يثير تحديات أمام عملها وقدرتها على مواصلة التحقيقات والملاحقات القضائية الدولية.