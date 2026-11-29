بدأت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، عملية عسكرية بعد طلبها من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى في الحديدة ، ونشرت خريطة توضيحية للموقع المطلوب إخلاؤه.

وأعلن التحالف أنه ينفذ ردا عسكريا على استهداف مليشيات الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية.



ويقع ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة على البحر الأحمر، وهو مخصص لتحميل وشحن النفط الخام من محافظات مأرب والجوف. وتبلغ سعة الميناء الذي بدأ تشغيله عام 1985 نحو 3 ملايين برميل نفط. وأكدت مصادر من الحديدة سماع دوي انفجارات من جهة ميناء رأس عيسى.



وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، أعلن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة استخدمتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتدائها على جازان اليوم.



وأفاد بأن الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الشرقية، وسقوط شظايا الاعتراض دون وقوع إصابات بين المدنيين. وأكد اللواء المالكي أن محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها. وأعلن تحالف دعم الشرعية في وقت مبكر من صباح (الأحد)، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته "الميليشيا الحوثية الإرهابية" باتجاه الرياض.



من جانبه، نشر الجيش اليمني لقطات لعمليات استهداف تجمعات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين في عدة مواقع ضمن عملية "فجر اليمن". وواصلت القوات المسلحة اليمنية أعمالها التعرضية ضد مليشيا الحوثي، وتدمير قدراتها العسكرية، ورصد تحركاتها والتعامل معها في جميع محاور وجبهات القتال.



وفي جبهات تعز ومأرب والجوف ولحج وأبين والضالع وشبوة ويافع وميدي، تواصل قواتنا، مسنودةً بالمقاومة الشعبية وبإسناد الطيران الحربي والمسيّر، أعمالها التعرضية ضد المليشيا، وتنفّذ قواتنا ضربات نيرانية مركّزة على مواقع المليشيا وتجمعاتها وتعزيزاتها وآلياتها ومرابض هاوناتها ومخازن أسلحتها.



وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس (السبت)، تنفيذ 779 عملية استهداف ضد الحوثيين، توزعت بين 24 غارة جوية، و727 عملية بالمدفعية الميدانية، و28 عملية بالطيران المسيّر.