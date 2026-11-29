على خلفية تجمد المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران وعدم التوصل حتى الآن لاتفاق ينهي الحرب التي تفجرت في فبراير الماضي، صعّد الجيش الإيراني هجماته ضد سفن الشحن في مضيق هرمز، فيما واصلت القوات الأمريكية حصارها للموانئ الإيرانية.

وأعلن الجيش الإيراني، اليوم (الأحد)، أن 3 ناقلات نفط عطّلت أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها في مضيق هرمز، واشتعلت النيران في إحداها بعد اصطدامها بلغم بحري، ما أدى إلى شلّ حركتها، فيما غيّرت الناقلتان المرافقتان مسارهما وعادتا باتجاه الخليج العربي، بحسب ما نقلت وكالة «إيسنا». وأكد إصابة شخصين وفقدان ثالث في هجوم بمسيرة أمريكية على قارب قبالة سيريك جنوبي إيران فجراً.

إستراتيجية إيرانية متعمدة

وكانت ست سفن على الأقل تعرضت لضربات إيرانية مزدوجة خلال الشهرين الماضيين، في ظل لجوء طهران إلى تكتيكات أكثر عدوانية لوقف ناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت صحيفة «فايننشيال تايمز». ووصف مستشارون في الأمن البحري هذه الإستراتيجية باسم «الضربة المزدوجة» (Double Tapping)، معتبرين أنها تندرج ضمن حملة متواصلة استهدفت السفن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث بلغت الهجمات أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير. وقال مسؤولون في شركات الشحن إن هذه الضربات تمثل إستراتيجية إيرانية متعمدة تهدف إلى إخراج السفن من الخدمة وتعطيل عمليات الإنقاذ والإصلاح. وأفاد أحد التنفيذيين في قطاع ناقلات النفط بأن الهدف هو إيقاف السفن وتعطيلها، مؤكداً أن ما تفعله إيران متهور ويؤدي إلى سقوط قتلى.

50 هجوماً خلال شهرين

وكشفت بيانات نشرتها «لويدز ليست»، (الخميس) الماضي، أنه رغم تسجيل أكثر من 50 هجوماً على السفن خلال أكتوبر ونوفمبر، فإن عدد الرحلات الداخلة إلى هرمز بلغ مستوى قياسياً بعد اندلاع الصراع عند 237 رحلة في أكتوبر. وسجلت حركة سفن البضائع السائبة ارتفاعاً تدريجياً، إذ تضاعف عدد عبورها تقريباً مقارنة بالأشهر الأولى من الصراع، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب. واتبعت معظم السفن مساراً ملاصقاً للساحل العماني تحت حماية البحرية الأمريكية، رغم تحذيرات إيران من أنها قد تتعرض للاستهداف. في المقابل، تواصل واشنطن فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية. وكان الجيش الأمريكي، أعلن مساء (الجمعة)، أنه عطّل سفينة تجارية في خليج عُمان بعدما حاول طاقمها خرق الحصار البحري رغم تلقيه تحذيرات متعددة.