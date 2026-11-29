أعلنت باكستان أنها سترسل قوات إلى السعودية لدعم الدفاعات، بموجب ترتيبات التعاون الدفاعي القائمة. وأكد الجيش الباكستاني في بيان له، اليوم (الأحد)، التزام إسلام آباد بحماية أمن الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار البيان إلى أن القوات «ستتولى مسؤوليتها المكلفة بها داخل الأراضي السعودية، بموجب التزامات متفق عليها وفي الإطار المؤسس للتعاون الدفاعي، وسيساهم هذا الانتشار في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة».

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من اجتماع وزراء الدفاع والخارجية وعسكريين من الجيش من السعودية وباكستان وتركيا في العاصمة إسلام آباد، حيث أكدوا مجدداً دعمهم للرياض، بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ودعمت الدول الثلاث الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات الإقليمية في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أكد أن حلف مكة الدفاعي يجسد موقف الدول الثلاث الموحد ودورها الفاعل تجاه الأوضاع الراهنة، وما تتطلبه من تعاون وتنسيق وثيق يعزز الأمن والاستقرار.

وناقش حلف مكة في اجتماع إسلام آباد نتائج الاجتماع الأول الذي عُقد في إسطنبول في 31 أغسطس 2026، واجتماعها الطارئ الذي عُقد في الرياض في 5 أكتوبر 2026، والتقدم المحرز في تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماعين، خصوصاً ما يتعلق بإرساء الأطر المؤسسية للحلف، والتنفيذ العملي لالتزامات الدفاع الجماعي، وفقاً للتشريعات الوطنية.

ووقعت الدول الثلاث اتفاق مكة في أواخر أغسطس الماضي، إذ اتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة، على نحو يعزز تضامنها، ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم. وستعمل الدول الثلاث من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة، من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية، وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة، ومن خلال التنفيذ المؤسسي والجاد لاتفاق مكة، ستقدم الدول الثلاث إسهامات أساسية في السلام والاستقرار الإقليميين.