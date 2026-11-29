يعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى طرح خيار حكومة التناوب، هذه المرة مع منافسه غادي آيزنكوت، في محاولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط تساؤلات بشأن مدى جدية المبادرة، خصوصاً أن نتنياهو سبق أن خاض تجربة مماثلة عام 2020، انتهت بانهيار الحكومة قبل تسليم السلطة لشريكه في الاتفاق.

لقاء لبحث تشكيل الحكومة الجديدة

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو آيزنكوت، اليوم (الأحد)، لبحث تشكيل الحكومة، بعدما عرض عليه التناوب على رئاسة الوزراء، مبرراً خطوته بالتحديات الأمنية والتهديدات التي تواجه إسرائيل. وأكد أنه مستعد للتنازل عن تولي رئاسة الحكومة أولاً، ومنح المنصب لمنافسه، بهدف تشكيل حكومة قادرة على مواجهة ما وصفه بالخطر الوجودي.

في المقابل، أعلن آيزنكوت استعداده لخوض مفاوضات جادة، لكنه شدد على ضرورة اختبار نوايا الليكود، متهماً ممثليه سابقاً بالمماطلة والسعي إلى انتخابات جديدة. كما أشار إلى أن أساس التفاوض يجب أن يكون مقترحاً سبق أن قدمه إلى نتنياهو ولم يتلقَّ رداً عليه.

تجربة 2020.. التناوب الذي لم يكتمل

لم يكن عرض نتنياهو جديداً؛ ففي أبريل 2020، اتفق مع زعيم حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس على تشكيل حكومة تناوب، بعد ثلاث جولات انتخابية متتالية. ونص الاتفاق على تولي نتنياهو رئاسة الوزراء أولاً، على أن يخلفه غانتس في نوفمبر 2021. لكن الخلافات بشأن الموازنة العامة فجّرت الاتفاق؛ إذ تمسك غانتس بإقرار ميزانية لعامين (2020 و2021)، وفقاً للاتفاق الائتلافي، بينما أصر نتنياهو والليكود على موازنة لعام واحد، بحجة تداعيات جائحة كورونا وعدم اليقين الاقتصادي.

ثغرة قانونية أطاحت بالاتفاق

اتهم معارضو نتنياهو إياه بتعمد تعطيل إقرار موازنة 2021، لاستغلال ثغرة قانونية تتيح حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، دون انتقال رئاسة الحكومة إلى غانتس. وبالفعل، انهارت الحكومة في ديسمبر 2020، بعد فشل الكنيست في إقرار الموازنة ضمن المهلة القانونية، وبقي نتنياهو رئيساً للحكومة الانتقالية، بدلاً من تنفيذ مرحلة التناوب المتفق عليها. واعتبر غانتس وحلفاؤه ما حدث مناورة سياسية للتهرب من تسليم السلطة، خصوصاً مع بدء جلسات محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد.

سوابق التناوب في إسرائيل

وشهدت إسرائيل تجارب أخرى لحكومات التناوب؛ أبرزها حكومة شمعون بيريز وإسحاق شامير بين 1984 و1988، التي التزم فيها الطرفان بتسليم رئاسة الوزراء بعد عامين. كما اتفق نفتالي بينيت ويائير لابيد عام 2021 على التناوب، وانتقلت رئاسة الحكومة إلى لابيد في يونيو 2022، عقب تفكك الائتلاف والاتجاه إلى انتخابات مبكرة.

ويواجه آيزنكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر القادم لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافية، بعدما حل حزبه «يشار» ثانياً خلف الليكود في انتخابات 27 أكتوبر، وكلفه الرئيس إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة. وتضع تجربة غانتس السابقة عرض نتنياهو الحالي أمام اختبار الثقة؛ فالتناوب الذي يطرحه اليوم سبق أن تحول إلى أزمة سياسية انتهت بإسقاط الحكومة قبل تنفيذ الاتفاق.