اتهم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي النظام الإيراني بالتسبب في عدم الاستقرار في المنطقة. وأكد رجّي في مقابلة مع صحيفة «الراي» الكويتية عشية زيارته إلى الكويت، أن المشكلة ستبقى قائمة ما دام النظام الإيراني لم يغيّر سلوكه.

وكشف أن "حزب الله وبعض حلفائه ما زالوا يمسكون بجزء من الدولة العميقة في الجمهورية اللبنانية، وهذا ما يعوق التقدم، محذراً من أن لصبر الحكومة واللبنانيين على حزب الله حدوداً.



وأكد رجّي رفض الحكومة التهويل بحرب أهلية، وقال: حين تقرر الدولة بسط سيادتها وتطبيق سلطة القانون وحصر السلاح، وتختار بعض التنظيمات أو المجموعات التصدي لها، فنحن لا نكون أمام حرب أهلية، بل أمام مجموعات خارجة عن القانون تتحدى الدولة.



ولم يستبعد وزير خارجية لبنان حدوث محاولات لافتعال فتنة أو تنفيذ عمليات أمنية لزعزعة الاستقرار في البلاد. وأشار إلى أن "الدعم الخارجي للدولة والجيش لم يتراجع، لكن بعض الجهات بدأت تشعر بتأخر في التنفيذ، معتبراً أن المشكلة تكمن في الفجوة الزمنية بين القرار والتنفيذ.



وشدد على أن الواقع في لبنان والإقليم لا يحتمل أي رمادية ويتطلب تسريعاً في إظهار التزام فعلي بحصر السلاح، لإنقاذ البلد من الانجرار إلى حرب إسناد جديدة لإيران. واعتبر رجّي أن "لبنان أمام نافذة دعم دولي غير مسبوق قائلاً: "أريد أن أقول لحزب الله إنه محقّ في أن للصبر حدوداً، فصبر الدولة اللبنانية له حدود، وكذلك صبر الشعب اللبناني".



وحظرت الحكومة اللبنانية الصيف الماضي أي أنشطة عسكرية لحزب الله، وأقرت قرار حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة الجيش والقوات الأمنية على كافة الأراضي. وأوقفت شاحنة متفجرات تابعة للحزب الشهر الماضي، وداهمت مخازن أسلحة عديدة في الجنوب والبقاع شرقي البلاد. ويرفض حزب الله حتى الآن نزع سلاحه.