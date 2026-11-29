أثار لقاء عقدته الحوزات العلمية في العاصمة اللبنانية بيروت موجة من الرفض الرسمي العربي، بعد صدور تصريحات اعتبرتها المنامة مسيئة لمملكة البحرين وسلطتها القضائية، ما دفع المنامة إلى استدعاء السفير اللبناني وتقديم مذكرة احتجاج رسمية.

وتصاعدت تداعيات اللقاء الذي عقد الخميس 26 نوفمبر، بعدما أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، استدعاء السفير اللبناني لدى المملكة هادي هاشم، وتسليمه مذكرة احتجاج على ما وصفته بـ«ادعاءات باطلة وتصريحات مسيئة» للبحرين ومؤسساتها القضائية.

وأكدت الخارجية البحرينية رفض المملكة القاطع لما صدر خلال اللقاء، معتبرة أنه يمثل تدخلا في شؤونها الداخلية ومساسا باستقلال سلطتها القضائية، وطالبت الجهات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه اللقاءات، مع التأكيد على حرص المنامة على علاقاتها الأخوية مع بيروت.

وفي رد سريع، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية استنكارها للمواقف والعبارات التي صدرت خلال اللقاء، مؤكدة أنها لا تعبر بأي شكل عن موقف الدولة اللبنانية أو سياستها تجاه البحرين.

وشددت الوزارة على أن اللقاء لم يكن رسميا، وأن الحكومة اللبنانية لم تشارك في تنظيمه أو الدعوة إليه أو رعايته، مشيرة إلى أن البيان الوزاري للحكومة يتضمن التزاما بألا تكون الأراضي اللبنانية منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والصديقة، مؤكدة عزمها وضع هذا التعهد موضع التنفيذ.

وامتدت ردود الفعل إلى مجلس التعاون الخليجي، إذ أعرب أمينه العام جاسم محمد البديوي عن رفضه وإدانته لما تضمنه اللقاء من إساءات وتحريض ضد البحرين وقيادتها ومؤسساتها الدستورية والقضائية.

ودعا البديوي السلطات اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها ومنع استغلال أراضيها للإساءة إلى دول مجلس التعاون أو التحريض ضدها، مؤكدا تضامن دول المجلس الكامل مع البحرين ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

وكانت الحوزات العلمية والتجمعات والهيئات العلمائية في لبنان قد عقدت لقاء موسعا في قاعة الجنان بالضاحية الجنوبية لبيروت، للتضامن مع عدد من رجال الدين البحرينيين والاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وشهد اللقاء مواقف لعدد من رجال الدين والشخصيات المشاركة، انتقدت الأحكام الصادرة في البحرين ووصفتها بالجائرة، ودعت السلطات البحرينية إلى التراجع عنها والإفراج عن المحكومين، معتبرة أن التعامل مع قضايا العلماء يجب أن يراعي الحقوق والحريات، وفقا لما نشرته وسائل إعلام لبنانية.

ومن بين المشاركين المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، ورئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنينة، وممثل الحوزات العلمية الشيخ محمد زراقط، الذين دعوا إلى التضامن مع علماء البحرين، وانتقدوا الأحكام الصادرة بحقهم.

ويأتي اللقاء في أعقاب أحكام أصدرتها المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما بحق 6 متهمين في 5 قضايا منفصلة، بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتأييد الاعتداءات الإيرانية التي وصفتها السلطات البحرينية بالإرهابية واستهدفت المملكة، وفقا لبيان النيابة العامة البحرينية.