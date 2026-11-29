أقرت وزارة العمل والمعاشات البريطانية، أكبر الوزارات الحكومية إنفاقاً في المملكة المتحدة، بتعرض أنظمتها لهجوم إلكتروني متعمد، أدى إلى تعطيل عدد من خدماتها خلال اليومين الماضيين، وسط تحقيقات لتحديد مصدر الاختراق وملابساته.



وقالت الوزارة، في بيان (السبت)، إنها رصدت محاولة وصول غير مصرح به إلى أنظمتها مساء (الخميس)، ما دفعها إلى إخراج مجموعة من الخدمات من الخدمة كإجراء احترازي، فيما لا يزال بعضها متوقفاً حتى الآن.



وتتولى الوزارة مسؤولية صرف المعاشات التقاعدية والإعانات الاجتماعية لملايين البريطانيين، بمن فيهم المتقاعدون والأشخاص المحتاجون إلى دعم الرعاية الاجتماعية.



وأكدت أن فرقها الفنية، بالتعاون مع خبراء الأمن السيبراني والمركز الوطني للأمن السيبراني ومركز التنسيق السيبراني الحكومي، تواصل التحقيق في الهجوم، دون الكشف عن الجهة التي تقف وراءه.



ولم ترصد الوزارة أي أدلة على اختراق بيانات شخصية، مشددة على أن صرف المعاشات والمساعدات الاجتماعية لم يتأثر، واستمر بصورة طبيعية رغم تعطل بعض الخدمات.



ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات البريطانية، بعد سلسلة اختراقات طالت قطاعات حيوية، من بينها المكتبة البريطانية ومترو أنفاق لندن ومؤسسات صحية ومتاجر كبرى، وتسببت بعض تلك الهجمات في اضطرابات استمرت لأشهر.



وكان المركز الوطني للأمن السيبراني التابع لجهاز المخابرات البريطاني قد حذر، في وقت سابق من الشهر الجاري، من ضرورة استعداد المملكة المتحدة لاحتمال تعرض مرافق البنية التحتية الحيوية لهجوم إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال العامين القادمين، في تحذير يعكس تنامي المخاطر التي تواجه أمن الأنظمة الرقمية والخدمات الأساسية.