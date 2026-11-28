صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء اليوم السبت الموافق (28 نوفمبر 2026م) عملية رد عسكري لتدمير مصادر حيوية تستخدمها المليشيا الحوثية الإرهابية لتنفيذ عملياتها الإرهابية المتعمدة والمنهجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باليمن والمملكة، وكذلك لتهديد حرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأضاف اللواء المالكي أن الأهداف التي تم تدميرها تدعم المجهود العسكري والعمليات الإرهابية والتي تنفذها المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد اللواء المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في تنفيذ الرد الفوري على كل عملية إرهابية تنفذها المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً على أن عمليات التحالف يتم تنفيذها وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.