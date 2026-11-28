صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية انتهاكاتها بحق المدنيين في اليمن، مستهدفة قرى سكنية في ريف تعز الجنوبي، ومقتحمة تجمعاً للأسر المهمشة في العاصمة صنعاء، في اعتداءات أسفرت عن إصابة مدنيين واختطاف آخرين وتدمير مساكن وممتلكات.



وأكدت مصادر إعلامية يمنية لـ«عكاظ» إصابة أربعة مدنيين، بينهم طفل، اليوم (السبت)، جراء قصف حوثي استهدف مناطق سكنية في مديريتي المسراخ ومشرعة وحدنان جنوبي محافظة تعز.



وأوضحت المصادر أن المليشيا أطلقت صواريخ وقذائف من داخل قرى مأهولة بالسكان، سقطت غالبيتها على قرى مجاورة، ما عرض المدنيين لمخاطر القصف المباشر، خصوصاً في المناطق السكنية بريف المحافظة الجنوبي.



وفي العاصمة صنعاء، اقتحم مسلحون حوثيون تجمعاً يقطنه مئات الأشخاص من فئة المهمشين في مديرية السبعين، واعتدوا على الأسر، ما أسفر عن إصابة امرأتين واختطاف عدد من السكان، وفقاً لشهود عيان.



وقال الشهود إن المسلحين دمروا مساكن مبنية من العشب والكراتين، ونفذوا الاقتحام بأوامر من قيادي حوثي يزعم ملكيته للأرض، رغم عدم صدور حكم قضائي يثبت أحقيته بها.



وأضافوا أن المسلحين اعتدوا بالضرب المبرح على السكان وأفراد أسرهم، وأتلفوا ممتلكاتهم، وأطلقوا الرصاص الحي لترهيبهم وأطفالهم، في محاولة لإجبارهم على مغادرة المنطقة.



وتكشف الاعتداءات المتزامنة في تعز وصنعاء عن استمرار استهداف المدنيين ومساكنهم، سواء بالقصف في مناطق المواجهات أو بالاقتحامات المسلحة وفرض السيطرة على ممتلكات السكان في مناطق خاضعة لسيطرة المليشيا.