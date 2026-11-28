دعت ثماني دول غربية السلطة الفلسطينية إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال الربع الأول من عام 2027، في تحرك دولي لإعادة تجديد الشرعية السياسية الفلسطينية، بالتزامن مع قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات إلى سبتمبر من العام القادم.



وأكدت أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا وبريطانيا، في بيان مشترك اليوم (السبت)، أن «التجديد الديمقراطي الفلسطيني لا ينفصل عن الحفاظ على حل الدولتين»، مشددة على أن إجراء انتخابات حرة وشفافة يمثل ضرورة لصون المبادئ الديمقراطية، ومنح القادة الفلسطينيين شرعية متجددة للتعبير عن تطلعات شعبهم إلى الكرامة والحرية وتقرير المصير.



ويأتي الموقف الدولي بعد قرار عباس تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقرراً إجراؤها في 28 نوفمبر 2026، وتحديد 11 سبتمبر 2027 موعداً جديداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن عباس أصدر مرسوماً رئاسياً بالموعد الجديد، استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع إلغاء المرسوم السابق الداعي إلى إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر القادم.



وعزت الرئاسة الفلسطينية التأجيل إلى المعوقات الإسرائيلية التي تعترض العملية الانتخابية، فيما يعيد القرار ملف الاقتراع إلى الواجهة بعد نحو عقدين على آخر انتخابات تشريعية شهدتها الأراضي الفلسطينية عام 2006، وفازت بها حركة حماس.



وتكشف الدعوة الدولية عن تباين بين الموعد الذي تطالب به الدول الثماني لإجراء الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2027، والجدول الزمني الذي أقرته السلطة الفلسطينية، والذي يمدد الانتظار حتى سبتمبر، وسط استمرار الخلافات الداخلية والعقبات السياسية والإسرائيلية التي تلقي بظلالها على فرص إجراء الاقتراع.