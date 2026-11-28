وضع رئيس حزب «يشار» الإسرائيلي جادي آيزنكوت، اليوم (السبت)، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أمام اختبار جدي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، داعياً إياه إلى بدء مفاوضات فورية، وممهلاً حزب «الليكود» 24 ساعة لإثبات استعداده للتوصل إلى اتفاق، وسط خلافات بشأن تركيبة الائتلاف وقانون التجنيد ومشاركة الأحزاب اليمينية المتشددة.



وجاء موقف آيزنكوت بعد نحو ساعتين من إعلان نتنياهو، للمرة الأولى علناً، استعداده لتولي آيزنكوت رئاسة حكومة وحدة وطنية أولاً، وفق صيغة للتناوب على المنصب، في تحول عن موقفه السابق الذي تمسك فيه بأولوية قيادة الحكومة، استناداً إلى حصول «الليكود» على نحو 250 ألف صوت أكثر من حزب آيزنكوت في الانتخابات الأخيرة.

دعوة للتفاوض الليلة



ودعا آيزنكوت رئيس الوزراء المنتهية ولايته وفريقه التفاوضي إلى الاجتماع مساء (السبت) في فندق «دان أكاديا» بمدينة هرتسليا، حيث قال إنه موجود مع فريقه، لبحث برنامج الحكومة وسياساتها، مؤكداً استعداده لاختبار جدية «الليكود» خلال الساعات الـ24 القادمة.



ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن آيزنكوت وقوله: إن القضايا المتعلقة بسياسات الحكومة يجب أن تتصدر المفاوضات، مشيراً إلى أن حزبه قدم إلى نتنياهو، (الأحد)، مقترحاً مفصلاً عبر قناة سرية فُتحت بطلب من رئيس الوزراء، تضمن «تنازلات كبيرة» في بعض الملفات، دون أن يتلقى رداً من «الليكود».



واتهم آيزنكوت حزب نتنياهو بالتهرب من مفاوضات يسعى فريقه إلى إجرائها منذ نحو ثلاثة أسابيع، مؤكداً عزمه عرض حكومة لأداء اليمين خلال الأيام القادمة، وأن الخطوط العريضة التي أعدها فريقه ستكون أساس أي حكومة يقودها.



وفي المقابل، أبقى نتنياهو موعد انتقال رئاسة الحكومة إلى آيزنكوت مفتوحاً، بما في ذلك مدة توليه المنصب، وما إذا كان سيقبل بمنحه عامين كاملين. وبرر تراجعه عن مطلب قيادة الحكومة أولاً بما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، واحتمال تشكيل حكومة عاجزة عن مواجهته.

ملفات خلافية تعصف بحكومة الوحدة



وتتصدر الخلافات بشأن قانون التجنيد وتركيبة الائتلاف العقبات أمام الاتفاق؛ إذ يتمسك نتنياهو بالتوصل إلى تفاهم مع الأحزاب اليهودية المتشددة «الحريديم»، فيما يدفع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت باتجاه حكومة وحدة تستبعدها. كما يعارض آيزنكوت مشاركة حزب «القوة اليهودية» بزعامة إيتمار بن غفير، بينما طالب يائير لابيد بتنصيب حكومة برئاسة آيزنكوت قبل التفاوض على توسيعها.



وتتزايد الضغوط على آيزنكوت مع اقتراب انتهاء تكليفه بتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر القادم. وأفادت «يديعوت أحرونوت» بأن مسؤولين في معسكره يدفعون باتجاه إبلاغ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج قريباً بنجاحه في تشكيل الحكومة، بما يمنحه مهلة أسبوع لعرض الاتفاقات الائتلافية، فيما لا يزال آيزنكوت يدرس توقيت هذه الخطوة.



وكان هرتسوج قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة في 7 نوفمبر، بعد انتخابات أفرزت برلماناً منقسماً، وأوصت كتل تضم 67 نائباً بتكليفه، مقابل 46 نائباً أوصوا بنتنياهو، فيما امتنعت كتلة تضم 7 نواب عن التوصية. وقبل إعلان نتنياهو استعداده للتناوب، كان آيزنكوت قد توصل إلى اتفاق مع حزب «الديمقراطيين» بقيادة يائير جولان.

اتهامات لنتنياهو



وفي تصعيد سياسي، اتهم رئيس الكتلة المشتركة أحمد الطيبي نتنياهو بالمناورة لإفشال تشكيل حكومة آيزنكوت، داعياً الأخير إلى إعلان نجاحه في تشكيل الحكومة لقطع الطريق أمام رئيس الوزراء.