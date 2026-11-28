تواصل السعودية دعمها السخي وبصماتها التنموية المستدامة في مختلف المحافظات اليمنية عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، حيث شهدت محافظتا حضرموت وشبوة تنفيذ وتسليم حزمةً جديدة من المشاريع الحيوية التي تجمع بين التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة وتطوير البنية التحتية لقطاع الطرق والنقل.



في محافظة حضرموت، اختُتم في مديرية تريم البرنامج التدريبي النوعي في مجال التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف وتسويق المنتجات الزراعية، بتوزيع 30 حقيبة تمكين مهني على المتدربات المنتميات إلى مديريتي تريم وسيئون.



تمكين المرأة وتطوير القيمة المضافة في «حضرموت»



ويأتي البرنامج بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية، في إطار «مشروع تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة»، مستهدفاً صقل قدرات المشاركات بمهارات تطبيقية متقدمة في تحويل المنتجات الزراعية وتعبئتها وتسويقها؛ بما يمكّنهن من ابتكار سلع ذات قيمة مضافة عالية، واستحداث روافد مستدامة للدخل للأسر المستفيدة.



وأشاد مدير عام مديرية تريم عبدالكريم بابطاط بمخرجات البرنامج ودوره المحوري في تحويل المهارات إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، مثمّناً الدعم السعودي السخي والمتواصل وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم الأنشطة الإنتاجية المحلية.



«عقبة بارواح» بشبوة.. شريان يربط المديريات بمركز المحافظة



وعلى صعيدٍ موازٍ، سلّمت السلطة المحلية بمحافظة شبوة موقع مشروع شق وتوسعة وسفلتة عقبة بارواح بمديرية الطلح، الممتد بطول 7.3 كيلومترات، بدعمٍ متواصل من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



ويشمل المشروع حزمةً متكاملة من الأعمال الهندسية والفنية؛ تبدأ بشق وتوسعة مسار الطريق، وتنفيذ أعمال القطع والردم والتسوية، وإقامة منشآت متطورة لتصريف مياه الأمطار والسيول، وصولاً إلى الرصف الإسفلتي؛ بما يرفع كفاءة الطريق التشغيلية ويعزّز معايير السلامة المرورية.



ويُعد المشروع شرياناً استراتيجياً يربط مديريتي الطلح وجردان بمدينة عتق عاصمة المحافظة؛ الأمر الذي يُنتظر أن ينعكس إيجاباً على انسيابية التنقل، وتطوير منظومة النقل والمواصلات، وتسهيل وصول الأهالي إلى الخدمات الأساسية، وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي والتجاري.



وأثنى مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بشبوة المهندس عوض رويس على الدعم السعودي المتواصل، مثمّناً الدور المحوري الذي يضطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في النهوض بالبنية التحتية ودفع عجلة التنمية المستدامة الشاملة في شبوة.