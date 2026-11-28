كشفت واقعة اقتراب طائرات مسيرة من قاعدة «لاكنهيث» الجوية شرقي إنجلترا عن تصاعد المخاوف الأمنية في المنشآت العسكرية البريطانية التي تستضيف قوات أمريكية، بعدما اضطرت القوات الأمريكية إلى استخدام أنظمة تشويش إلكتروني ووسائل دفاعية للتصدي للمسيرات وإبعادها عن القاعدة، دون العثور عليها أو تحديد الجهة التي أطلقتها.



وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، بأن نحو ست طائرات مسيرة حلّقت حول القاعدة في 13 نوفمبر الجاري، وأن القوات الأمريكية استخدمت تقنيات مضادة للمسيرات لإبعادها، فيما لم تتمكن القوات البريطانية أو الأمريكية من استعادتها. وأشارت التقارير إلى وجود اشتباه في صلة محتملة لإيران بالواقعة، دون تقديم أدلة تثبت مصدر المسيرات أو الجهة التي تقف وراءها.



وكانت القاعدة قد شهدت استنفاراً أمنياً بعدما أُبلغ العسكريون الأمريكيون بضرورة الاحتماء والبقاء داخل أماكن آمنة، إثر رصد نشاط غير مصرح به للمسيرات. وأكد سلاح الجو الأمريكي حينها أن الحادثة لم تسفر عن إصابات أو أضرار في الأفراد والطائرات والبنية التحتية، فيما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الشرطة العسكرية وشرطة مقاطعة سوفولك تعاونتا مع قوات الأمن الأمريكية لاحتواء الموقف وإعادة القاعدة إلى إجراءاتها الأمنية المعتادة.



وتأتي هذه التطورات وسط سلسلة حوادث أمنية طالت منشآت عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية. ففي أكتوبر الماضي، نقلت الولايات المتحدة قاذفات إستراتيجية من طراز «بي-1» من قاعدة «فيرفورد» بعد تهديدات أمنية مرتبطة باشتباه في مخطط إرهابي، فيما شهدت قاعدة «ميلدنهال» تحركات لإعادة تموضع طائرات أمريكية، على خلفية مخاوف أمنية متصلة بإيران.



وذكرت صحيفة «الغارديان» أن قاعدة «لاكنهيث» تستضيف الجناح المقاتل الأمريكي الـ48، الذي يمثل أكبر تجمع للمقاتلات الأمريكية في أوروبا، ويعمل فيها نحو 7 آلاف شخص. كما أشارت إلى أن مسيرات رُصدت في نوفمبر 2024 قرب «لاكنهيث» وقاعدتي «ميلدنهال» و«فلتويل»، ما يعكس أن التهديدات الجوية غير المأهولة ليست حادثة معزولة.



وفي مؤشر على تنامي القلق البريطاني من هذه التهديدات، أكدت الحكومة البريطانية، في رد برلماني نهاية الأسبوع الماضي، أنها أبقت مستوى التأهب الأمني مرتفعاً في منشآتها الدفاعية، وعززت إجراءات الحماية والمراقبة ومكافحة المسيرات، معلنة تخصيص 470 مليون جنيه إسترليني إضافية على مدى أربع سنوات لتحسين حماية المواقع العسكرية، إلى جانب أكثر من 750 مليون جنيه لتعزيز قدرات التصدي للمسيرات قصيرة المدى.



ورفض متحدث باسم سلاح الجو الأمريكي الكشف عن طبيعة الأنظمة المستخدمة في التصدي للمسيرات، مكتفياً بالتأكيد أن حماية القوات تعتمد على منظومة دفاعية متعددة الطبقات، بالتنسيق مع الجيش والأجهزة الأمنية البريطانية. وفي المقابل، لم تعلن السلطات حتى الآن تحديد مصدر المسيرات أو ما إذا كانت تحمل تجهيزات استطلاع أو متفجرات، وهو ما يترك طبيعة التهديد مفتوحة أمام التحقيقات.