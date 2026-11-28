أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اليوم (السبت)، موافقته على أن يرأس رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت الولاية الأولى من عامين لحكومة وحدة وطنية على أن يخلفه في الولاية الثانية.



وقال نتنياهو، في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إن حزب «الليكود» بقيادته هو الحزب الأكبر في إسرائيل بفارق نحو 250 ألف صوت عن حزب آيزنكوت، وإن من الطبيعي أن يتولى قيادة حكومة الوحدة أو أن يكون الأول في التناوب، لكنه أضاف أن خطورة المرحلة تفرض عليه وضع الاعتبارات الحزبية جانباً.



وأضاف: «في ضوء حجم الخطر الوجودي واحتمال تشكيل حكومة لا تملك القدرة على مواجهة هذا الخطر، فإن مسؤوليتي القيادية تفرض عليّ وضع كل شيء جانباً، بما في ذلك مبدأ الحزب الأكبر، والموافقة على أن يتولى غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، فيما أتولى أنا منصب رئيس الوزراء بالتناوب».



ووجّه نتنياهو رسالة مباشرة إلى آيزنكوت، داعياً إلى بدء مفاوضات فورية وجادة، وقال: «أتوقع، في ضوء موافقتي هذه، أن نبدأ فوراً مفاوضات حقيقية وصادقة ومكثفة، تتوافر فيها استعدادات مماثلة للتسوية وتقديم التنازلات من الجانب الآخر، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تتصدى للمخاطر وتضمن أمن إسرائيل ومستقبلها».



وبرر نتنياهو دعوته إلى حكومة الوحدة بتصاعد ما وصفه بالتهديدات الوجودية، وفي مقدمتها إيران، محذراً من أن الحكومة التي تعتمد على أطراف لا تؤيد قيام إسرائيل بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي لن تكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية.



وفي سياق حديثه، تطرق نتنياهو إلى الخلافات السياسية داخل الكنيست، واتهم أطرافاً سياسية بالسعي إلى التأثير على قرارات الحكومة وإضعاف قدرتها على مواجهة التهديدات، كما دعا إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الخلافية، بما فيها قانون التجنيد ودراسة التوراة، بالتفاهم مع الأحزاب الدينية.



وبحسب ما أوردته صحيفة «واللا» الإسرائيلية، فإن المقترح يتضمن بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة، قبل تسليم المنصب إلى آيزنكوت ليتولى رئاسة الحكومة لمدة عامين، على أن يتولى نتنياهو المرحلة التالية من التناوب، ولم يحدد نتنياهو هذه المدة صراحة في إعلانه.



في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن آيزنكوت اتهامه حزب الليكود بالمماطلة في المفاوضات الائتلافية ومحاولة إطالة أمدها لدفع البلاد نحو انتخابات جديدة، فيما شكك قادة في المعارضة بجدية عرض نتنياهو، ووصفوه بأنه محاولة سياسية للمناورة.