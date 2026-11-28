تحولت مظاهرة مناهضة للحكومة الألبانية في العاصمة تيرانا، اليوم (السبت)، إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة، بعدما أقدم متظاهرون على رشق القوات الأمنية بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما ردت الشرطة باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع.



وشهدت ساحة «سكاندربيج» الرئيسية تجمعاً حاشداً تزامناً مع ذكرى استقلال البلاد، رفع خلاله المحتجون شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، وإنهاء الفساد وإحداث تغيير شامل في النظام السياسي.



واتسعت رقعة الاحتجاجات، التي يقودها طلاب وشباب، لتتجاوز المطالب التعليمية والمعيشية إلى المطالبة برحيل الحكومة، وسط اتهامات للأحزاب التقليدية بالعجز عن تمثيل تطلعات الأجيال الجديدة.



ونقلت وسائل إعلام غربية عن أحد المتظاهرين، الذي قدم من المملكة المتحدة للمشاركة في الاحتجاجات، قوله إن الألبان يعانون منذ سنوات، وإن أعداداً كبيرة منهم تفرقت في أنحاء أوروبا والعالم، حتى باتوا يشعرون بأنهم مواطنون بلا دولة، معتبراً أن الأحزاب التي برزت منذ سقوط الشيوعية في تسعينيات القرن الماضي لم تعد تمثل الشعب، وأن الوقت حان لإفساح المجال أمام جيل جديد من المثقفين.



من جهتها، قالت الطالبة جونا فاسيلي إن المحتجين خرجوا للمطالبة بحقوقهم بعدما أصبحت الحياة صعبة للغاية، داعية إلى تغيير النظام برمته، فيما أكدت المتقاعدة سوزانا جيتا مشاركتها دعماً للشباب والفئات محدودة الدخل، مشيرة إلى أن بعض المتقاعدين يعيشون على 120 يورو شهرياً، ومطالبة برحيل راما وإنهاء الفساد.



وتأتي مظاهرات اليوم ضمن موجة احتجاجات بدأت أواخر مايو الماضي، على خلفية الاعتراض على مشروع سياحي فاخر في الساحل الجنوبي لألبانيا، يرتبط بشركة استثمارية أسسها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



وعُرفت التحركات الاحتجاجية الأولى باسم «حركة الفلامنغو»، قبل أن تتوسع في سبتمبر الماضي مع خروج مظاهرات طلابية طالبت بتحسين التعليم والظروف المعيشية، وشهد بعضها مواجهات عنيفة، لتتطور لاحقاً إلى حراك سياسي يطالب باستقالة رئيس الوزراء وإجراء تغيير شامل في البلاد.