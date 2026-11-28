أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (السبت)، استمرار العمليات العسكرية التعرضية ضمن عملية «فجر اليمن»، لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية وتدمير قدراتها العسكرية ورصد تحركاتها والتعامل معها في مختلف محاور وجبهات القتال.



وأوضح النزيلي أن العمليات تتواصل في جبهات تعز ومأرب والجوف ولحج وأبين والضالع وشبوة ويافع وميدي، بمساندة المقاومة الشعبية وإسناد الطيران الحربي والمسيّر، مشيراً إلى تنفيذ ضربات نيرانية مركزة على مواقع المليشيا وتجمعاتها وتعزيزاتها وآلياتها ومرابض مدفعيتها ومخازن أسلحتها.



واتهم المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية مليشيا الحوثي الإرهابية بمواصلة الانتقام من المدنيين، عبر استهداف مناطق متعددة في محافظة تعز بالصواريخ وقذائف الهاون والطيران المسيّر، ما أسفر عن استشهاد 11 مدنياً وإصابة 7 آخرين، بينهم أطفال، فضلاً عن إصابة طفلتين بشظايا صاروخ أطلقته المليشيا على منطقة أسفل قرية العشة في كرش، ومواطن برصاص قناصتها في الضالع.



وقال النزيلي إن القوات المسلحة اليمنية نفذت خلال الساعات الماضية 779 عملية استهداف، شملت 24 غارة جوية، و727 ضربة بمدفعية الميدان، و28 عملية بالطيران المسيّر، واستهدفت مواقع المليشيا وتجمعاتها وتعزيزاتها وتحصيناتها.



وأشار متحدث الجيش اليمني إلى أن العمليات أسفرت عن تحييد 87 من قيادات المليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب 63 آلية ووسيلة قتالية، مشدداً على مواصلة تنفيذ المهام العسكرية ضمن عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها كاملة، مؤكداً التزام القوات المسلحة بأحكام القانون الدولي الإنساني وحرصها على حماية المدنيين والأعيان المدنية.