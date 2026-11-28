حذّر مدير فرع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في محافظة تعز اليمنية، الدكتور محمد الصوفي، من تداعيات الانهيار الوشيك والكارثي الذي يتهدد المنظومة الدوائية والصحية في المحافظة جراء الحصار المستمر من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.



وكشف الصوفي عن تراجع المخزون الدوائي بنسبة 85% عن مستواه الطبيعي، مقابل تضاعف الاحتياج والطلب بنسبة تتجاوز 200% نتيجة موجات النزوح وتزايد الإصابات وانتشار الأوبئة.



وأوضح في تصريح صحفي نقله مكتب إعلام محافظة تعز، أن التدهور الصحي الخطير ناتج عن منظومة حصار خانقة ذات أبعاد أمنية وبيئية واقتصادية؛ مشيراً إلى إغلاق المنافذ الرئيسية للمدينة أدى إلى ارتفاع كلفة ومخاطر نقل الأدوية بالتزامن مع تزايد أعداد المصابين الناتج عن القصف والقنص الحوثي المستمر والمتواصل.



تداعيات بيئية



وأشار إلى أن الأوضاع البيئية الناتجة عن الحصار ومنع وصول شاحنات النظافة إلى مقلب (حدائق الصالح) في منطقة الضباب والذي تسبب في تكدس النفايات داخل المدينة، وهو الأمر الذي أدى إلى تفشي الحميات والإسهالات المائية وأمراض الجهاز التنفسي.



آثار اقتصادية وقانونية



ولفت مدير هيئة الأدوية بمحافظة تعز إلى الآثار الاقتصادية والقانونية الناجمة عن الحصار الحوثي الذي لم يكن أقل وطأة على المدينة حيث أدى فرض جبايات جمركية مزدوجة على شحنات الأدوية، ومصادرة مخزون وممتلكات شركات دوائية وطنية كبرى، إلى جانب إجبار الموردين على حصر تعاملاتهم بالبيع النقدي المحدود، والامتناع عن الاحتفاظ بأي مخزون استراتيجي داخل المحافظة، مما تسبب في إفلاس عشرات الصيدليات والمنشآت الخاصة وتهديد مصدر رزق آلاف الأسر، وتحويل السوق إلى بيئة احتكارية وتهريب تديرها كيانات مرتبطة بالمليشيا.



الحصار ..حقائق وأرقام



واستعرض مدير فرع الهيئة العليا للأدوية بالأرقام حجم الكارثة الإنسانية المحدقة بالفئات الأكثر ضعفاً في تعز استناداً إلى بيانات مكتب الصحة، مؤكداً أن نفاد المخزون الدوائي سيؤدي إلى حرمان أكثر من 10,000 مريض سكري من جرعات الإنسولين المجانية، وحرمان 347,000 طفل من لقاحات الحصبة، وتهديد 79,000 طفل آخرين بتوقف لقاحاتهم الروتينية، إضافة إلى توقف الرعاية والأدوية عن 16,500 مريض يتلقون العلاج في مركز الأورام، كما سيؤدي إلى حرمان 500,000 امرأة في سن الإنجاب من خدمات الصحة الإنجابية، وتوقف جلسات الغسيل الدوري لأكثر من 700 مريض بالفشل الكلوي، وحرمان 11,500 مريض نفسي من أدويتهم المزمنة.



نوه الصوفي بالمخاطر الناجمة عن التوقف المرتقب لغرف العمليات الجراحية، وحرمان مرضى زراعة الأعضاء، ومصابي لدغات الأفاعي وعضات الكلاب من الأمصال المنقذة للحياة.



وطالب الصوفي المنظمات الأممية والصحية بتفعيل مبدأ الحياد الإنساني وضمان التوزيع العادل للمساعدات؛ مبيناً أن حصر تسيير الإمدادات عبر مطار صنعاء بينما تبقى أدوية مخصصة لتعز عالقة في عدن يكرس التمييز ويخالف مبادئ العمل الإنساني، مما يستدعي إنشاء آلية إمداد مباشرة وآمنة للمحافظة فوراً.



وناشد مدير فرع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المجتمع الدولي من أجل تفعيل آليات بديلة لإيصال المساعدات الطبية، بما في ذلك خيار الإنزال الجوي للأدوية والمواد المنقذة للحياة في حال تعذر فتح الطرق البرية، تطبيقاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استخدام الحصار ومنع الدواء كسلاح ضد المدنيين.



وحذر الصوفي من استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الكارثة الصحية والإنسانية يُعد بمثابة مشاركة صريحة في الجريمة المرتكبة بحق ملايين المدنيين في تعز.